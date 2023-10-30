Мужчина ошеломил реалистичными изображениями героев на тыквах: сколько он зарабатывает (фото)

Мастер-художник рассказал, как заработал целое состояние, превращая тыквы.

Об этом пишет Daily Star.

Алекс Вер терпеть не может вкус тыквы, но заработал более 822 тысяч фунтов стерлингов за вырезание на них специальных изображений.

От Пеннивайза, Бэтмена, Мандалорца до Эдди из "Очень странных дел" и "Гарри Поттера" — 56-летний мужчина зарабатывает на жизнь, посвящая свое время хитроумным проектам.

Мужчина создает реалистические изображения героев на тыкве / Фото: instagram.com/thepumpkingeek

Рассказывая о своем ремесле, Алекс сказал: "Я хотел быть крутым соседом на Хэллоуин и только начал детализировать свою резьбу. Мой любимый дизайн был для фильма "Хоббит". За это я получил награду в Голливуде!".

Мужчина создает реалистические изображения героев на тыкве / Фото: instagram.com/thepumpkingeek

Алекс собрал более 8000 поклонников в Instagram благодаря своим творениям из тыквы. Его подписчики часто сходят с ума от его проектов, а особенно ошеломил фанатов Бэтмен.

Мужчина создает реалистические изображения героев на тыкве / Фото: instagram.com/thepumpkingeek

"Этот фон и эффект дождя так хороши", — написал один пользователь, а другой добавил: "Люблю твою работу, Алекс!".

Его дизайн Пеннивайза также вызвал переполох перед Хеллоуином: один из пользователей заявил: "Мне это нужно!". Другой фанат назвал его "ошеломительным", а третий сказал, что тоже хочет себе такой.

Мужчина создает реалистические изображения героев на тыкве / Фото: instagram.com/thepumpkingeek

Напомним, мужчина купил ядерный бункер. Он показал, как его обустроил и что нашел внутри.

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