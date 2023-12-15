Мужчина ошеломил своим рекордно низким пульсом: "Врачи не верили, что это правда" (фото)

Англичанин дал новое определение понятию "остановка сердца" после того, как зафиксировал пульс с частотой всего 22 удара в минуту, что может побить мировой рекорд Гиннеса по самой медленной частоте сердечных сокращений.

Об этом пишет nypost.com.

"Люди были очень шокированы тем, насколько низким он оказался", – рассказал Кэмерон Джонсон о своей сердечно-сосудистой аномалии, отметив, что врачи "знали, что его пульс обычно низкий, но когда они поняли, насколько, то не могли в это поверить". "Врачи считали это интересным", — добавил он. "Они продолжали приходить, чтобы убедиться, что это правда. Приблизительно двое или трое из них засунули головы, чтобы увидеть это своими глазами".

Кэмерон Джонсон/Фото: North News & Pictures for NY Post

Уроженец Ньюкасла, работающий экологом, сказал, что первый намек на его слишком медленный пульс появился, когда он начал носить фитнес-трекер семь лет назад. Он также иногда страдал головокружением, несмотря на то, что был энтузиастом физических упражнений, регулярно бегал и занимался спортом.

"Я ношу часы и всегда знал, что у меня низкий пульс, но мои часы показывали в среднем 30 ударов в минуту, и когда я увидел это, я забеспокоился", — сказал он.

Кэмерон Джонсон/Фото: North News & Pictures for NY Post

Однако Джонсон не слишком думал об этом, пока в июле врач не измерил его пульс. Медик был настолько встревожен показаниями, что вызвал скорую помощь, чтобы отвезти бегуна домой из приема, опасаясь, что его пациент не сможет управлять автомобилем самостоятельно.

Во время следующего визита в сентябре 24-часовое исследование электрокардиограммы показало, что его частота сердечных сокращений в среднем составила 30 ударов в минуту, но при чтении упала до 22 ударов в минуту.

"В прошлом мне делали несколько ЭКГ, и все они были низкими, но врачей это никогда не беспокоило", – сказал он. "Но этим летом я имел такой случай, и тогда врачи обеспокоились и вызвали скорую помощь, чтобы отвезти меня в больницу".

Кэмерон Джонсон / Фото: North News & Pictures for NY Post

Это на несколько ударов медленнее, чем мировой рекорд Гиннеса в 26 ударов в минуту, установленный 81-летним бывшим спортсменом на выносливость Дэниелом Грином в 2014 году.

Нормальная частота пульса в состоянии покоя для взрослых составляет от 60 до 100 ударов в минуту, что по Джонсону эквивалентно черепахе, находящейся в спячке подо льдом.

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Фактически любое значение ниже 60 считается брадикардией, обозначающей аномально медленную частоту сердечных сокращений и может указывать на проблемы с сердцем. Это также может привести к обморокам, головокружению и усталости из-за отсутствия кровоснабжения мозга и других органов.

"Я находился в больнице восемь или девять часов, а потом мне пришлось носить монитор в течение 24 часов", – сказал Джонсон. "Ночью он падает ниже и может останавливаться более чем на пять секунд. Я был в шоке от того, насколько он низко опустился", — сказал он. "Это достаточно долгий срок, если подумать о сердцебиении".

Кэмерон Джонсон/Фото: North News & Pictures for NY Post

Несмотря на риски, врачи пришли к выводу, что состояние бегуна "не вызывает беспокойство". Они признали его "здоровым, но за состоянием мужчины необходимо наблюдение" — иными словами, его сердце будет работать, хоть и очень медленно.

"Врачи описали это как "ночные паузы", — сказал он.

Это заболевание не мешает Джонсону оставаться активным: любитель фитнеса регулярно делает 5-километровые пробежки, ездит на велосипеде, играет в футбол и бадминтон.

"Я достаточно много бегаю, играю здесь за футбольную команду и стараюсь поддерживать здоровье и физическую форму. У меня нет никаких побочных эффектов от этого", — сказал он о своем сердечном ритме. "Я не думаю, что это оптимизирует мою производительность. Я думаю, что это побочный эффект хорошей физической формы для многих людей".

Кэмерон Джонсон/Фото: North News & Pictures for NY Post

Он говорит, что его следующая цель – побить мировой рекорд Дэниела Грина. Джонсон утверждает, что для того чтобы это число было официально внесено в книгу, ему придется провести еще 24 часа, подключенным к аппарату ЭКГ, за которым будут следить два представителя Книги Гиннесса. Его официальное число будет средним из трех самых низких показателей сердечного ритма.

Напомним, мальчик, пропавший без вести в течение 6 лет, впервые рассказал свою историю. Он поделился ею с водителем грузовика, который его подобрал.

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