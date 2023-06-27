Мужчина ошибочно пожертвовал 15 тысяч долларов вместо 150: история набрала неожиданные обороты

Он не только вернул средства, но и помог благотворителям.

Житель Калифорнии, США, по ошибке пожертвовал 15 тысяч долларов вместо 150.

Об этом пишет today.com.

История, которой он поделился на Reddit, начинается с того, что Майкл встретился со своим соседом — 70-летним индуистским священником, возглавляющим благотворительную организацию по борьбе с голодом в Бангладеше.

Майкл решил сделать пожертвование и отправил "150 долларов". По крайней мере, так он думал.

"Через некоторое время я получаю сообщение на свой телефон, что предупреждает меня о чрезвычайно большой транзакции моей кредитной картой", — написал Майкл. "Я смущен и бросаюсь, чтобы открыть текстовое сообщение. В нем говорится, что я сделал платеж в размере 15 041 долларов США в пользу GoFundMe. Сразу вспотел. Как я мог пожертвовать пятнадцать тысяч долларов?".

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Затем Майкл понял, что случайно начал вводить информацию о своей кредитной карте, когда его курсор все еще находился в ящике для пожертвований, и вот так 150 превратилось в 15041.

Мужчина немедленно позвонил в службу поддержки клиентов GoFundMe, и ему сказали, что возврат будет обработан.

Колоссальные 15 тысяч долларов были замечены благотворительной организацией еще до того, как Майклу было предоставлено возмещение, и GoFundMe сообщил его, что пожертвование будет отображаться в истории сайта, пока возмещение не будет обработано.

Человек, руководящий операциями благотворительной организации, прислал Майклу фотографии и видео, на которых люди любезно благодарят его за огромное пятизначное пожертвование.

"Буквально сотни фотографий немощных, пожилых, инвалидов и истощенных людей с табличками с моим именем", – сказал Майкл.

Один человек даже послал Майклу видео благодарности на Facebook, где он окружен десятками бедных и голодных людей, держащих пакеты с едой.

В конце концов, после того, как возврат был проработан, Майкл пожертвовал 1500 долларов вместо запланированных 150 долларов.

Но на этом история не окончилась.

Сообщение Майкла на Reddit стало вирусным и привлекло внимание пользователей во всем мире.

Один известный ютубер привлек еще больше внимания к Reddit Майкла в видео, так что еще больше людей сделали пожертвования.

"Слышал историю о парне на Reddit, который случайно пожертвовал 15 000 вместо 150, но увеличил сумму до 1500. Великолепная история, хотел бы внести свой вклад", — сказал один из жертвователей.

Предполагаемая цель в размере 26 108 долларов США, размещенная на сайте GoFundMe, была превышена, и организация получила 36 520 долларов США.

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"Чувство вины так и не исчезло, когда пожертвование уменьшилось с 15 000 до 1 500 долларов, но оно безусловно исчезло сейчас. Теперь я так горжусь всей этой историей", — поделился он.

Напомним, вор во время ограбления влюбился в свою жертву и пригласил на свидание. Какова была реакция женщины.

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