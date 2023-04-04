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Мужчина остался парализован ниже шеи после того, как просто высморкался

Мужчина остался парализован ниже шеи после того, как просто высморкался

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1216
Время на прочтение
2 мин
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Мужчина остался парализован ниже шеи после того, как просто высморкался

Фото: mirror.co.uk

Он потерял сознание и ударился шеей.

Мужчину парализовало после того, как он высморкался и потерял сознание в своей ванной, ударившись шеей.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Кирсти Броннер из Сиднея рассказала, что услышала громкий звук из ванной и нашла своего партнера без сознания на полу их дома в Австралии.

"Я бросилась внутрь и увидела, что мой любимый лежит без сознания на полу. Он ударился шеей и вывихнул ее, что привело к повреждению спинного мозга на уровне C6/7", — сообщила она.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Из-за ковидных ограничений женщину не пустили в больницу, и ей пришлось ждать, чтобы услышать обновленную информацию о состоянии ее партнера после шестичасовой операции.

"Меня так тошнило от беспокойства. В конце концов они позвонили и сказали, что у него вывих шеи из-за удара о скамейку, что вызвало травму спинного мозга, и они не узнают о степени травм, пока не сделают операцию и не сделают анализы", — вспомнила она.

Кирсти добавила, что теперь у нее "мурашки по коже" из-за того, как ее партнер, не желающий называть своего имени, говорил за день до трамвы о том, как он чувствовал, что "надвигается что-то плохое".

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Избранник женщины провел следующие полгода в больнице и на реабилитации, тогда как Кирсти заботилась об их четырех детях — 16-летнем Лукасе, 7-летней Валентине, 5-летней Виктории и 1,5-летней Виталии.

После травмы прошло больше года. Ее ежедневно бегавший партнер теперь не может даже стоять. Кирсти сказала, что это было "самое тяжелое время" в ее жизни. Сейчас она посвящает все свободное время своему бизнесу, а шансы ее партнера на выздоровление маловероятны.

Напомним, 28-летняя британка скончалась во время операции по бандажированию желудка. Девушка хотела похудеть и обратилась к турецким врачам.

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Дата публикации
Просмотры
1216
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