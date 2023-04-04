Мужчина остался парализован ниже шеи после того, как просто высморкался

Мужчину парализовало после того, как он высморкался и потерял сознание в своей ванной, ударившись шеей.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Кирсти Броннер из Сиднея рассказала, что услышала громкий звук из ванной и нашла своего партнера без сознания на полу их дома в Австралии.

"Я бросилась внутрь и увидела, что мой любимый лежит без сознания на полу. Он ударился шеей и вывихнул ее, что привело к повреждению спинного мозга на уровне C6/7", — сообщила она.

Фото: mirror.co.uk

Из-за ковидных ограничений женщину не пустили в больницу, и ей пришлось ждать, чтобы услышать обновленную информацию о состоянии ее партнера после шестичасовой операции.

"Меня так тошнило от беспокойства. В конце концов они позвонили и сказали, что у него вывих шеи из-за удара о скамейку, что вызвало травму спинного мозга, и они не узнают о степени травм, пока не сделают операцию и не сделают анализы", — вспомнила она.

Кирсти добавила, что теперь у нее "мурашки по коже" из-за того, как ее партнер, не желающий называть своего имени, говорил за день до трамвы о том, как он чувствовал, что "надвигается что-то плохое".

Фото: mirror.co.uk

Избранник женщины провел следующие полгода в больнице и на реабилитации, тогда как Кирсти заботилась об их четырех детях — 16-летнем Лукасе, 7-летней Валентине, 5-летней Виктории и 1,5-летней Виталии.

После травмы прошло больше года. Ее ежедневно бегавший партнер теперь не может даже стоять. Кирсти сказала, что это было "самое тяжелое время" в ее жизни. Сейчас она посвящает все свободное время своему бизнесу, а шансы ее партнера на выздоровление маловероятны.

Напомним, 28-летняя британка скончалась во время операции по бандажированию желудка. Девушка хотела похудеть и обратилась к турецким врачам.

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