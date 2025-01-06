Мужчина остановил языком рекордное количество электичных вентиляторов — видео

Он получил очередной мировой рекорд.
Индийский каскадер установил мировой рекорд Гиннеса, остановив языком 57 электрических вентиляторов за одну минуту.
Об этом говорится на странице издания в Instagram.
Кранти Кумар Паникера, он же "человек-дрель", принял вызов на съемках итальянского телесериала Lo Show Dei Record в Милане.
В отведенное время Паникера остановил языком 57 вентиляторов, чего хватило, чтобы завоевать титул победителя.
Зрители были озадачены новым рекордом, о чем написали в комментариях:
- Почему это вообще стоит записи?
- Как ему не отрезало язык?
- Не считаю это талантом
- Только индейцы способны на такое
Среди других титулов храбреца в Книге рекордов Гиннеса – наибольшее количество гвоздей, забитых в нос молотком за одну минуту (22) и самый тяжелый автомобиль, который тянул (1944 кг).
Напомним, монахиня из Бразилии стала самым старым человеком в мире. Согласно данным, она может быть последним живым человеком, родившимся в 1908 году.
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