Мужчина остановил языком рекордное количество электичных вентиляторов — видео

Индийский каскадер установил мировой рекорд Гиннеса, остановив языком 57 электрических вентиляторов за одну минуту.

Об этом говорится на странице издания в Instagram.

Кранти Кумар Паникера, он же "человек-дрель", принял вызов на съемках итальянского телесериала Lo Show Dei Record в Милане.

В отведенное время Паникера остановил языком 57 вентиляторов, чего хватило, чтобы завоевать титул победителя.

Индийский каскадер установил мировой рекорд Гиннеса, остановив языком 57 электрических вентиляторов в одну минуту.

Зрители были озадачены новым рекордом, о чем написали в комментариях:

Почему это вообще стоит записи?

Как ему не отрезало язык?

Не считаю это талантом

Только индейцы способны на такое

Среди других титулов храбреца в Книге рекордов Гиннеса – наибольшее количество гвоздей, забитых в нос молотком за одну минуту (22) и самый тяжелый автомобиль, который тянул (1944 кг).

Напомним, монахиня из Бразилии стала самым старым человеком в мире. Согласно данным, она может быть последним живым человеком, родившимся в 1908 году.

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