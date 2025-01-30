Мужчина оставил 234 попытку самоубийства после того, как ему предложили шаурму – фото

Копы нашли подход к иностранцу.
Мужчина отказался от попытки самоубийства после того, как ему предложили шаурму.
Об этом сообщает Daily Turkic на X.
Инцидент произошел в городе Манавгат в Турции. Гражданин Греции по имени Хасан угрожал поджечь себя на крыше пятиэтажного дома.
В ходе переговоров с полицией Хасан признался, что голоден. Правоохранители сообразили и предложили ему шаурму.
Этого стало достаточно, чтобы убедить грека отказаться от намерения покончить с собой.
Сообщается, что ранее мужчина совершил 233 попытки самоубийства по разным причинам.
Напомним, полицейский смотрел порно за рулем и попал в ДТП. Коп разбил машину женщины.
Читайте также: