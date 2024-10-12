Мужчина оставил 500 евро чаевых и попал в неприятности: в чем его обвинили

Богатый итальянец поклялся никогда не возвращаться на Французскую Ривьеру после скандала с официантом роскошного ресторана.

Богатый итальянский турист пришел в ярость после того, как официант догнал его и отчитал за 500 евро чаевых, которые тот оставил в шикарном ресторане. В результате мужчина поклялся никогда больше не возвращаться на Французскую Ривьеру.

Об этом пишет Express.

Посетитель ресторана посчитал свои чаевые в 500 евро весьма щедрыми. Но когда официант пересчитал деньги, он догнал клиента на парковке ресторана и заявил, что этого "недостаточно".

Официант без стеснения отчитал мужчину за скупость и потребовал, чтобы тот увеличил чаевые хотя бы до 1000 евро, то есть до 20% от суммы, которую итальянец заплатил за обед.

Известно, что Французская Ривьера — это излюбленное место отдыха состоятельных людей. Но поведение сотрудников некоторых ресторанов делает этот потрясающий курорт недоступным для большинства людей и рискует оттолкнуть даже тех, кто может позволить себе тратить большие деньги на отдых.

Другой турист утверждал, что видел ресторан, где минимальная сумма чека за обед составляет 1500 евро на человека. Еще одно шикарное заведение предлагает своим гостям бронировать "лучшие" столики за умопомрачительную сумму в 100 000 евро.

Также известно, что персонал ресторанов на элитных курортах проверяет состоятельность своих клиентов и ведет "черный список" людей, которые оставляют маленькие чаевые.

Напомним, официантку уволили после того, как она получила 10 000 долларов чаевых. Владельцы заведения уверяют, что деньги тут ни при чем.

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