Мужчина оставил 7,5 млн гривен сушиться посреди улицы: их никто не украл (фото)

Житель города Тайнань, Тайвань, вызвал немалый ажиотаж, разложив на обочине сумму, эквивалентную более 7,5 млн гривен.

Об этом пишет Need To Know.

Мужчина по имени Ли объяснил, что деньги слишком долго хранились дома и заплесневели, поэтому он решил устроить им «солнечные процедуры».

Прохожие, увидев такое чудо, не спешили проверять свою честность — напротив, они заподозрили ловушку и вызвали полицию.

Владелец банкнот сказал правоохранителям, что решил вынести деньги на улицу, чтобы они «загорали». После выяснения обстоятельств полисмены убедили Ли отнести деньги в банк, где их могли бы проверить и заменить.

Банкноты, оставленные посреди улицы / © Jam Press

Хотя эта история могла завершиться совсем иначе, удивительно, что никто не решился «одолжить» себе часть уличного богатства. Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда деньги действительно валяются на дороге.

