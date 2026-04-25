Мужчина от скуки поджег лес, чтобы посмотреть, как его тушат

Лесной пожар / © Associated Press

В Таиланде 22-летний мужчина признался, что намеренно устроил лесной пожар только потому, что ему было скучно и искал развлечения.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в лесу Каэнг Хат Ой, расположенном в провинции Пхитсанулок. В минувшую субботу патрулировавшие территорию рейнджеры задержали подозрительного мужчину после серии сообщений о возгорании в этом районе.

При задержании у него была зажигалка, а объяснить свое присутствие в лесу он не смог. Его доставили в отделение полиции Чат-Тракан для допроса.

Там мужчина, идентифицируемый как Матина, признал свою вину и объяснил мотивы.

«Я просто хотел развлечься. Мне нечем было заняться, поэтому я поджег лес, чтобы лесные рейнджеры его потушили. Я просто поступил из легкомыслия», — заявил он.

После признания ему предъявили обвинение в причинении вреда природным ресурсам. Пока он находится под стражей, а окончательное наказание еще не объявлено.

Напомним, мужчину не выпустили из страны и наказали из-за шокирующего поведения.