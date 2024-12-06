Мужчина от скуки притворился преступником: что он учудил и чем это закончилось

Китайца, которому надоела повседневная жизнь, недавно задержали за то, что он разместил в социальных сетях "объявление о розыске" от своего имени и хвастался бесчисленными преступлениями, которые он якобы совершил.

Об этом пишет Oddity Central.

В Интернете он распространял ложь о себе, в частности о том, что недавно требовал 30 миллионов юаней (4 миллиона долларов) в компании, владеет огнестрельным оружием и боеприпасами, и призвал людей найти его, если они хотят получить за это вознаграждение в 30 000 юаней (4000 долларов). Его пост стал вирусным, но он также привлек внимание следивших за социальными сетями китайских правоохранителей и оказался за решеткой за свою необычную затею.

"Я уроженец города Чанчжи, провинция Шаньси. Я требовал 30 миллионов юаней у компании 10 ноября в 2024 году", — утверждал мужчина в своем сообщении. "У меня есть пистолет-пулемет и 500 патронов. Если вы меня найдете, то получите вознаграждение в размере 30 000 юаней (4 000 долларов США)".

Уже через день после того, как мужчина по фамилии Ван "сдал" себя за преступления, которых он не совершал, к нему пришли представители китайской полиции, которые хотели узнать, действительно ли он так опасен, как утверждал. Его дом тщательно обыскали, а его самого задержали, но офицеры не смогли найти ни одного огнестрельного или опасного оружия, а его заявление о вымогательстве денег в компании, в которой он работал, также оказалось ложным.

Ван сказал полиции, что ему жаль, что он ввел их в заблуждение, и объяснил, что ему было просто скучно, и он поступил так из-за раздражения. Власти решили, что ущерб был нанесен, и решили обвинить его в умышленном распространении ложной информации и причинении общественных беспорядков.

По данным китайских СМИ, на момент задержания Вана его видео собрало 350 000 просмотров, 2 459 лайков и 80 комментариев.

Напомним, в Аргентине мужчина несправедливо провел 21 день в тюрьме из-за ошибки. Пока он находился за решеткой, его вещи украли.

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