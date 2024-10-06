Мужчина отказался спать в отеле после того, как включил ультрафиолет: что он увидел (видео)

Он был напуган после проверки комнаты.
Мужчина, потративший всего 12,80 фунтов стерлингов (695 грн) за гостиничный номер, был напуган тем, что он обнаружил во время ультрафиолетового обследования помещения.
Об этом пишет Mirror.
27-летний Зак Джонс остановился в отеле The Highbury в Блэкпуле, Англия, и поделился своими находками в вирусном сообщении в TikTok. В нем 27-летний парень осветил подозрительные пятна на стенах своей комнаты, приведшие общественность в ужас.
Первоначальные привилегии, такие как кофе, чай и телевизор в "винтажных" кварталах, оставили Зака оптимистичным, и создатель контента сказал: "Я думаю, что это не так уж плохо. За 12,80 фунтов за ночь я ошеломлен". Но неутешительные результаты проверки ультрафиолетовым светом его шокировали. Зак назвал жилье "ужасным" и "зверским".
@zacjonesliverpool The worst UV light Inspection I've eve done — Those Pillows #blackpool #hotelreview #uvlight ♬ original sound — zacjonesliverpool
Он заключил, что это была "худшая проверка ультрафиолетовым светом, которую он когда-либо делал", и поклялся, что скорее вернется домой, чем будет мириться с такими низкими стандартами.
Люди в Интернете согласились с ужасающей реакцией Зака. Один написал: "Сначала я думал, что это было не так уж плохо, но после этого я больше не буду останавливаться в сетевых отелях". Другой добавил: "Черт возьми, нет".
Зак уехал рано, но не имел никаких проблем с персоналом гостиницы, поскольку они были "доброжелательными". Он также не ожидал возврата денег, говоря, что цена была "оправдана" из-за качества номера и низкой стоимости. Он также был доволен общими зонами, хотя и заметил, что там были паутина и ворс.
Он добавил: "Комната была не самой плохой из тех, где я останавливался, несмотря на цену, и я был поражен, когда владелец сказал, что завтрак был включен в цену!".
Напомним, ранее отели назвали самые необычные потерянные вещи клиентов. Также названы самые необычные запросы на обслуживание номеров.
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