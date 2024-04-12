Мужчина открыл 111-летнюю капсулу времени и был озадачен предметами внутри – фото

Во время ремонтных работ в своем доме мужчина обнаружил 111-летнюю капсулу времени, спрятанную в стенах. Но после того, как он открыл ее, у него осталось больше вопросов, чем ответов.

Мужчина из Гранд-Рэпидс, штат Мичиган, считает, что капсула времени принадлежит ребенку, судя по коллекции найденных предметов.

Среди них – рукописное письмо с сопроводительным рисунком, копия информационного бюллетеня "Источник для молодежи" от 8 ноября 1913 года и открытка с надписью "С лучшими пожеланиями от Джулиуса А Фридриха, генерального музыкального дилера" рядом с изображением двух детей.

Но это еще не все, ведь он также нашел еще одну карточку, которая, как считают, была взята из настольной игры, с надписью: "Удачи. Чулок наизнанку", изображение Иисуса Христа, домино, маленькую игрушечную сковородку, мрамор, две палочки и то, что считается самодельным пианино для большого пальца.

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Делясь своим открытием на Reddit, он сказал: "Подрядчики нашли капсулу времени в моих стенах. Район Херитейдж Хилл. Я делаю ремонт и нашел детскую капсулу времени, спрятанную в моих стенах. Вместе с несколькими безделушками и газетой 1913 года я нашел эту открытку. Похоже, она с какой-то игры. Кто-то узнает ее?".

Комментируя его пост, один пользователь сказал: "Я не могу найти примеры карт, но это может быть из книги Милтона Брэдли "Игра в удачу", опубликованной ~1890 года. Временной промежуток подходит, описание игры перекликается с картой (тема удачи, простые трюки ), и карты, как известно, были "хромолитографированными", что, как я предполагаю, означает цветные". Другой пользователь добавил: "Это удивительно, возможно, связаться с музеем и узнать, примут ли они это как пожертвование или есть ли у них информация об этом человеке? Музей вообще этим занимается? Лол, это так круто". Третий юзер сказал: "О, вау! Это очень круто. Заставляет задуматься, сколько такого еще не найдено. Спасибо, что поделились!".

Напомним, мужчина выиграл металлоискатель в лотерею, а затем нашел редкое историческое сокровище. Его продали на аукционе за 23 тысячи фунтов стерлингов.

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