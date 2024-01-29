Мужчина открыл дверь самолета: почему полиция его арестовала, а пассажиры назвали спасителем

В Мексике арестовали мужчину, который открыл аварийную дверь самолета и прошел к крылу.

Об этом пишет BBC.

Путешественник принял меры после того, как самолет, направлявшийся в Гватемалу, застрял на несколько часов на взлетной полосе без кондиционера и воды для пассажиров.

Инцидент произошел 25 января, около 11:30, примерно через три часа после того, как рейс Aeromexico должен был вылететь из Мехико. Задержка была вызвана проблемами технического обслуживания, говорится в отчете.

В международном аэропорту Мексики заявили, что никакого ущерба нанесено не было, но мужчину передали полиции.

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Однако разгневанные попутчики написали совместное заявление, в котором поддержали мужчину. Они отметили, что он спас их.

"Все пассажиры заявляют, что пассажир на борту, который открыл аварийную дверь, сделал это для защиты всех и при поддержке всех, поскольку задержка и нехватка воздуха создали опасные условия для здоровья пассажиров", — говорится в рукописной записке попутчиков. "Он спас нам жизнь", — написали они и добавили свои имена и подписи к заметке, распространенной в социальных сетях.

Пока неясно, останется ли мужчина под стражей и какие обвинения ему могут предъявить.

Напомним, истребители F-18 сопровождали самолет из-за неудачной шутки студента-пассажира. Известно, что и кому он написал.

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