Священник открыл капсулу времени, спрятанную 24 года назад: что там было (фото)

Мужчина откопал капсулу времени, которую они с братом спрятали 24 года назад, наполненную вещами, повлекшими у пользователей Сети ностальгию по началу 2000-х годов.

Об этом пишет Mirror.

Отец Дилан Шрейдер, пастор, поделился изображениями серебряного свертка на X, прежде чем открыть его в одной из тем социальной сети.

Он написал: "Контекст: В конце 1999-го мы с братом сделали ее в канун нового года. Сначала у меня была идея закопать ее где-то, но по каким-то причинам этого так и не произошло".

Несмотря на мысли выбросить или открыть преждевременно, отец Шрейдер дождался последнего дня 2024 года, чтобы открыть ее содержимое. Внутри было много вещей, в частности, открытка о СПИДе, брошюра об алкоголе и наркотиках, полузаполненная личная книга, дискеты, поллароидные фотографии из дома его детства и кассета.

Также там были предметы, безошибочно принадлежавшие "2000-м". Отец Шрейдер отметил: "Реклама покемонов, клавиша Windows от клавиатуры и буклет "Живая вера"". В капсулу времени также было включено послание в будущее. Отец Шрейдер написал его ручкой: "Я пишу тем, кто не может ответить. Каково будущее? Это 1984 год, прекрасный новый мир или счастливое будущее? Будущее. В будущее, с эпохи свободы слова, религии и безудержного капитализма. Я посылаю к вам послание Бога, любви и мира. И потому, наполняя эту капсулу, я говорю всем нам сегодня, вчера, завтра. Мир!".

Капсула времени / Фото: x.com/FrDylanSchrader

Другим предметом в капсуле была кассета с надписью "Введение", на наклейке которой был почерк пастора. Отец Шрейдер прокомментировал: "Видимо, я записал послания и немного музыки? Надо будет попытаться найти способ получить доступ к этим дискам, если они еще работают".

Впоследствии ему удалось воспроизвести кассету, и он обнаружил, что она содержит ссылку на "Автостопом по галактике", чтение стихов и песню Аланис Мориссетт.

Отец Шрейдер добавил: "Я смог воспроизвести кассету. Она начинается с чтения отрывка из "Кельвина и Гоббса", продолжается ссылками на "Путеводитель по галактике", стихом (?), написанным мной (?), размышлениями о будущем, а затем переходит в песню Аланис Мориссетт".

Капсула времени / Фото: x.com/FrDylanSchrader

Напомним, пара нашла 30-летнюю капсулу времени за камином в новом доме и разыскала ее создателя. Как оказалось, автор оставил не один подобный сюрприз.

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