Мужчина открыл виски после 17 лет хранения и получил горький урок

Виски / © unsplash.com

Мы часто откладываем особые вещи "на потом", но иногда это оборачивается разочарованием. Один пользователь Reddit поделился историей, как 17 лет берег бутылку виски, а когда наконец-то открыл — получил совсем не то, чего ожидал.

Об этом пишет Mirror.

Его "клад" - Jonnie Walker Green Label, подаренный коллегами еще в 2008 году. Тогда мужчина работал в крупной IT-компании, и после сложного проекта команда решила поблагодарить его бутылку дорогого виски. Благодарен за жест, он решил оставить подарок "для особого случая".

Шли годы, бутылка пылилась в баре, пока владелец не решил открыть ее. И тут его ждало разочарование: пробка полностью рассыпалась.

"Я понял важный урок: ценность вещей меняется со временем. То, что когда-то казалось особенным, может потерять свою магию. Так что лучше наслаждаться подарками жизни сразу, а не откладывать", - поделился он в комментарии для Newsweek .

Jonnie Walker Green Label.

Несмотря на испорченную пробку, вкус напитка остался приятным. А сама история вызвала оживленное обсуждение у Reddit.

Пользователи делились советами, как избежать подобных проблем:

время от времени увлажнять пробку, держа бутылку вертикально;

использовать специальный штопор Ah-So или кофейные фильтры, чтобы отделить кусочки пробки;

переливать напиток в новую бутылку с помощью трубки.

"Просто пользуйтесь тем же методом, каким люди сливают бензин из машин, - пошутил один из комментаторов. - А грязь оставляйте на дне".

Эта история стала напоминанием: не всегда следует ждать "правильного момента". Иногда лучшее мгновение — именно сейчас.