Мужчина откусил своему другу ухо из-за танцев: что произошло (фото)

Его не удалось пришить назад.

В Индии мужчина откусил ухо своему другу во время дискотеки.

Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в селе Казипур, штат Уттар-Прадеш. Сообщается, что парни по имени Ринка Ядав и Лалу Ядав были на вечеринке в состоянии алкогольного опьянения.

Друзья отправились на танцплощадку оторваться под треки диджея, и вдруг Ринку стал снимать Лалу на видео. Это последнему не понравилось, и он попросил не снимать его, а также отдать мобильный телефон. Это привело к ссоре между ними.

Ринку очень разозлился и откусил ухо другу. Очевидцы едва оттащили нападки от жертвы. Ухо мужчины упало на пол.

UP: Man bites off его friend's ear after a brawl over playing music on #Holi #UttarPradesh https://t.co/aFNhSR22Ob — News9 (@News9Tweets) 26 марта 2024

Лалу доставили в больницу, где медики оказали ему первую помощь. Впрочем, откушенное ухо не удалось пришить назад.

Тем временем семья пострадавшего готовится подать заявление в полицию.

Напомним, Майк Тайсон выпустил конопляные конфеты в виде погрызенных ушей в память о своем громком бое. В 1997 году Тайсон откусил часть уха Эвандера Холифилда.

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