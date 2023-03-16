Мужчина отменил свадьбу из-за плохих оценок невесты

Однако семья невесты утверждает, что семья жениха отменила свадьбу из-за того, что их требования по поводу приданого не были удовлетворены.

В Индии жених отменил свадьбу только потому, что его невеста получила низкие оценки на экзамене за 12 класс.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш.

Об этом сообщает издание Odishatv.in.

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Семья невесты утверждала, что семья жениха отменила свадьбу из-за того, что их требования по поводу приданого не были удовлетворены.

Отец невесты утверждал, что семья жениха пыталась разорвать отношения, сказав им, что у девушки были низкие оценки в 12 классе. Обеспокоенный этим, он подал заявление на жениха и его семью с требованием строгих мер со стороны полиции.

Сообщается, что на церемонию отец невесты потратил более 60 тысяч (725 долларов США) рупий, а также подарил жениху золотое кольцо стоимостью 15 тысяч рупий (180 долларов США).

Однако через несколько дней после церемонии семья жениха ужесточила требования относительно приданого.

Когда отец невесты сказал, что не может дать больше приданого, семья жениха разорвала союз, заявив, что у девушки низкие оценки.

Сообщается, что семья невесты даже пыталась убедить будущего родственника, но жених остался непоколебимым в своих требованиях, что заставило отца невесты обратиться за помощью в полицию.

Напомним, украинский защитник рассказал, как из Бахмута ехал танком через поле, чтобы успеть на собственную свадьбу.

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