Мужчина отменил свадьбу из-за сестры невесты: что она сделала

Мужчина отменил свадьбу после того, как сестра его невесты возмутила своим поступком.

Об этом пишет Mirror.

А все из-за его бороды. Мужчина был взбешен, когда проснулся от того, что будущая родственница по имени Салли брила ему бороду, пока он спал. Он восемь лет отращивал волосы на лице и чувствовал, что его личное пространство было нарушено.

Он объяснил, что, хотя он и его невеста Лекси были "счастливо" помолвлены в течение прошлого года, их отношения всегда усложнялись из-за ее сестры. Это потому, что они постоянно рассказывали друг другу все, в том числе личные подробности детства жениха. После ссоры из-за бороды, закончившейся разбитым бокалом, мужчина проснулся и обнаружил, что девушка держит бритву у его лица.

Жених всегда чувствовал, что она всегда недолюбливала его, потому что она почти не разговаривала с ним. Он также сказал, что иногда ему казалось, что отношения сестер были властными. Все дошло до апогея однажды ночью, когда мужчина и его возлюбленная начали спорить из-за его "очень густой" восьмилетней бороды. Будущая невеста вышла после того, как ей сказали, что борода останется на месте, и на выходе разбила бокал с вином и тарелку.

"В результате я заснул на диване и проснулся около 4 утра от того, что Салли с бритвой пыталась побрить мне бороду, поэтому я оттолкнул ее от себя. Потом Лекси побежала проверить Салли, пока я смотрел на себя в зеркало, потом я пошел наверх и собрал сумку, пока Лекси кричала на меня за то, что нанес урон Салли. Я сказал, что свадьба отменяется, вышел из дома и проехал час в дом моих родителей, где я остановился после инцидента", — рассказал он.

Впоследствии Салли написала ему сообщение, в котором она заявила, что жених поступил эгоистически из-за того, что не сбрил бороду.

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"Я ей не ответил. Моя семья думает, что мне следует разорвать отношения, но ее семья сказала, что мне следует просто сбрить все это и двигаться дальше. Так что мне делать и ошибаюсь ли я?" – поинтересовался он у пользователей Reddit.

Затем он предоставил несколько дополнительных подробностей, объяснив, что в последующие дни получил множество сообщений от своей бывшей, в которых она умоляла его не уходить и утверждала, что она беременна. После получения множества SMS с утверждениями о том, что бывшая партнерша пыталась покончить с собой, позже было подтверждено, что женщину поместили в психиатрическое отделение на две недели.

Пользователи потеряли дар речи из-за поведения двух женщин.

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Лекси ведет себя очень незрело, и у нее ужасные границы, когда дело касается ее сестры и ваших отношений.

Хорошо. Итак, позвольте понять это правильно. На вас напали, и вы спрашиваете, неправы ли вы, что не хотите жениться? Нет вы не правы

Мужчина обновил пост, сказав, что он благодарен людям за поддержку, и сказал, что отменил свадьбу и на всякий случай попросил слесарей поменять замки в их доме.

Он добавил: "Деньги за место проведения свадьбы не могут быть возвращены, но за него в любом случае должны были оплатить ее родители, поэтому меня это не волнует. Я также связался со своими адвокатами".

Напомним, женщина показала видео, как застукала любимого-изменщика на горячем. Она подозревала его в неверности.

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