Мужчина отменил свадьбу по дороге в церковь из-за бывшего любимой: что произошло (фото)

Несмотря на мольбы, он был непоколебим в своем решении.

Нигериец отменил свою свадьбу после того, как увидел, что его невеста переписывается со своим бывшим по дороге в церковь.

Об этом пишет GhPage.

Свидетелем скандала стал мужчина по имени Иньене Удо. Он рассказал, что невеста умоляла избранника не отменять свадьбу, мол, что ничего серьезного в переписке с эксом не было.

Впрочем, жених был непоколебим, потому что боялся за их будущее.

Мужчина отменил свадьбу перед венчанием / Фото: Facebook

По его словам, причиной расторжения брака является то, что мужчина убежден, что его жена будет изменять ему со своим бывшим.

Напомним, парень бросил свою девушку сразу после предложения руки и сердца. Он объяснил, что именно ему не понравилось.

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