Мужчина отменил свадьбу по дороге в церковь из-за бывшего любимой: что произошло (фото)

Несмотря на мольбы, он был непоколебим в своем решении.
Нигериец отменил свою свадьбу после того, как увидел, что его невеста переписывается со своим бывшим по дороге в церковь.
Об этом пишет GhPage.
Свидетелем скандала стал мужчина по имени Иньене Удо. Он рассказал, что невеста умоляла избранника не отменять свадьбу, мол, что ничего серьезного в переписке с эксом не было.
Впрочем, жених был непоколебим, потому что боялся за их будущее.
По его словам, причиной расторжения брака является то, что мужчина убежден, что его жена будет изменять ему со своим бывшим.
Напомним, парень бросил свою девушку сразу после предложения руки и сердца. Он объяснил, что именно ему не понравилось.
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