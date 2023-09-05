Мужчина отменил свидание из-за наряда своей девушки: что она надела

Мужчина рассказал, как отменил свидание после того, как ему не понравился наряд девушки.

Как поделился пользователь на Reddit, его пригласили на вечеринку к бизнес-клиенту и он решил взять с собой девушку Кейт. Пара встречалась всего несколько недель.

Избранница подобрала образ, сфотографировалась и прислала фотографию бойфренду. Впрочем, выбор наряда его изрядно возмутил.

"Это платье было очень откровенным и показывало всю его фигуру, за исключением сосков. Оно также было очень коротким. Я имею в виду, что это то, что я ожидал видеть на стриптизерше. Я сказал ей выбрать другое платье и что она не может одеть его на мероприятие, потому что существуют определенные стандарты. Она сказала, что это ее тело и она может носить все, что она хочет. Я сказал, что или одеваешь что-нибудь другое, или я тебя не беру. Она сказала: круто, тогда не бери меня", — поделился мужчина.

В результате он пригласил на встречу другую девушку, Лизу.

"Мы прекрасно провели время. На следующий день Кейт назвала меня дебилом за то, что я бросил ее и ушел с кем-то другим. Я сказал ей, что пошел бы с ней, но она меня не послушала. Кейт сказала, что у меня нет юрисдикции над ее выбором платья и что мне следовало взять ее в этом платье, потому что оно придает ей уверенность. Для меня это нет смысла", — добавил он.

Мужчина спросил пользователей, правильно ли он поступил. В ответ они поддержали его:

Это ее тело и она может носить то, что хочет. Но вы можете отказаться брать ее на вечеринку, потому что ее наряд плохо на вас скажется на рабочем мероприятии

Хотя это ее тело и она имеет право одеваться так, как хочет, для вечеринок тоже существуют соответствующие стандарты. Поскольку для вас это была рабочая вечеринка, вы сами решали, что было бы уместно для вашего свидания. Это был ее выбор – согласиться или не пойти

Это мероприятие для бизнес-клиентов. Если она не умеет для этого профессионально одеваться, я бы ее тоже не взял

Напомним, женщина с расстройством множественной личности откровенно рассказала о своей жизни. Она имеет 93 альтера.

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