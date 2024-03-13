Мужчина отомстил бывшей, которая бросила его из-за веса, похудев на 64 кг: фото до и после

Мужчина, упавший в депрессию, когда от него ушла девушка из-за набора веса, похудел на 64 кг.

Об этом пишет nypost.com.

27-летний Нитхун Пувираджасингам за время карантина набрал 44 кг и его вес составил 144 кило.

Он рассказал, что его девушка не смогла вытерпеть того, как он "съел себя до смерти", и бросила его, а он решил вернуть свою жизнь в нужное русло.

Нитхун Пувираджасинг до похудения / Фото: SWNS

Нитхун похудел на 64 кг, снизив свой вес до 80 кг, и теперь он даже работает личным тренером в Лондоне.

"Для меня это уже три года последовательности. Я не делал перерыва больше недели", — заявил Пувираджасингам SWNS. "Я чувствую себя прекрасно, и не могу даже представить, что когда-нибудь вернусь к такому образу жизни".

Нитхун Пувираджасинг до похудения / Фото: SWNS

Пувираджасинг говорит, что раньше он был очень спортивным и любил заниматься физическими упражнениями. Он играл в регби и часто ходил в спортзал – пока не пришла пандемия, которая оставила его и всех остальных дома.

"Я начал набирать вес. Я не виделся с друзьями или семьей – просто оставался с ней, много ел и курил", — рассказал мужчина о своей теперь уже бывшей девушке.

Нитхун Пувираджасингам до и после похудения / Фото: SWNS

По словам Нитхуна, женщина, которую он не назвал, не хотела видеть, как он разрушает себя: "Она не могла смотреть, как я съедаю себя до смерти, что вполне понятно. Она сказала, что если я не изменюсь, она уйдет, но я не изменился".

Пувираджасингам говорит, что у него были очень мрачные мысли, он постоянно носил большую куртку, чтобы скрыть увеличение веса, и избегал встреч с друзьями после случившегося. После двух недель отчаяния он решил, что должен изменить свою жизнь.

Нитхун Пувираджасингам после похудения / Фото: SWNS

Начиная с февраля 2021 года он постепенно наладил свое питание, бросил курить и начал заниматься спортом.

"Я купил резинки, лавку, гантели, штангу, повесил зеркала, положил резиновое напольное покрытие, приобрел боксерскую грушу и медленно начал возвращаться к привычной жизни", — поделился он.

Нитхун Пувираджасингам после похудения / Фото: SWNS

Через три года он сделал тело, как в Голливуде, и получил лицензию персонального тренера.

"Я даже не узнаю того человека", — добавил он. "Я был благодарен ему, потому что он дал мне толчок, необходимый для того, чтобы выйти из зоны комфорта и доказать, что все ошибаются".

Напомним, супруги вместе похудели на 105 кг и показали свои фото до и после. Пара выглядит неузнаваемо.

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