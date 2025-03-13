Мужчина отомстил мошеннику, пытавшемуся "обчистить" его банковский счет: что он придумал

Иногда лучшая месть – это сделать то, чего ожидали все, но с собственным уникальным шармом.

Мужчину похвалили в Сети за то, как он отомстил телефонному мошеннику, пытавшемуся опустошить его банковский счет.

Он рассказал на Reddit, что получал многочисленные звонки от мошенников, которые обещали огромную сумму денег или предоставить якобы эксклюзивную услугу.

Однажды, когда один из мошенников позвонил дважды подряд на рабочий телефон, британец решил, что с него достаточно. И вместо того, чтобы молча терпеть, он перезвонил.

Мошенник пытался сообщить, что мужчина выиграл "Publishing (sp) Clearinghouse", на что услышал в ответ: "Назови мое имя и я поделюсь с тобой 5 миллионами фунтов стерлингов!".

Очевидно, мошенник не ожидал такого поворота. В результате произошла короткая, но эмоциональная словесная перепалка, во время которой с обеих сторон раздавались брань и угрозы. Но это было только начало, поскольку за час он звонил мошеннику более 100 раз. Время от времени мошенник отвечал, умоляя его прекратить звонить, но тот неустанно продолжал свою атаку.

Мужчина продолжил: "Он отвечал время от времени, ругал меня и угрожал, прежде чем положить трубку. Я пока что остановился, но сохранил его номер в телефоне. Я буду периодически звонить ему, просто чтобы немного побеспокоить. Для меня это бесплатное развлечение!".

И хотя некоторые критики полагают, что ему следовало пойти еще дальше, другие пользователи увидели в этой истории пример того, как можно вернуть неожиданный удар тем, кто пытается "обчистить" вас, с помощью уловок.

Напомним, мошенники придумали новую схему для кражи личных данных пользователей в Viber. Известно, как она работает.

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