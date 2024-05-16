Мужчина отомстил владельцу ресторана негативными отзывами в Интернете: как он поплатится (фото)

Недавно в Таиланде был арестован британец, якобы нанесший ущерб ресторану на острове Пхукет, разместив в Интернете ряд 1-звездных отзывов после ссоры с владельцем ресторана.

Об этом пишет Oddity Central.

21-летний гражданин Великобритании был арестован в Таиланде в начале этого месяца, когда полиция появилась в его квартире в Бангкоке, но инцидент, приведший к его аресту, произошел еще в 2022 году, когда он проживал в арендованном доме на Пхукете.

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По сообщениям тайских СМИ, самый простой путь мужчины, известного только как Александер, в свое жилище пролегал через итальянский ресторан, и он без колебаний этим воспользовался. Заметив, что мужчина проходит через ресторан несколько раз в день, владелец заведения потребовал от него, чтобы он пользовался общественной дорогой, поскольку он не является платным клиентом и мешает его гостям.

Вскоре после бурной ссоры владелец ресторана заметил, что рейтинг его заведения в Google упал с 4,8/5 до 3,1/5 из-за ряда якобы фальшивых 1-звездных отзывов. Подозревая, что за этой клеветнической кампанией в Интернете стоит Александер, он подал на него жалобу.

Александер может сесть в тюрьму / Фото: twitter.com/sighyam

Непонятно, как полиция Таиланда подтвердила, что британец несет ответственность за негативные отзывы в Интернете, но в августе в 2023 году на его имя был выдан ордер на арест "за введение ложной информации в компьютерную систему таким образом, что это может нанести вред другим, но не является преступлением клеветы согласно Уголовному кодексу".

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Майор полиции из отдела борьбы с преступностью Джомпарита Кеврюнга заявил, что 21-летний мужчина был арестован в Бангкоке и передан следователю полицейского участка Сакху на севере Пхукета. Во время допроса он отрицал предъявленные против него обвинения, но если его признают виновным, он рискует провести два года в тюрьме.

В 2020 году американский турист столкнулся с подобными обвинениями в соответствии со строгими законами Таиланда о борьбе с клеветой за то, что разместил отклик на Trip Advisor и обвинил курорт на Пхукете в "современном рабстве". Его арестовали, но вскоре отпустили после того, как он извинился за свои действия.

Напомним, владелец ресторана гениально отомстил клиентам, оставившим плохие отзывы о его заведении. Он похвастался, что именно придумал.

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