Мужчина отомстил за свою жену, которую высмеивали другие пассажиры самолета: что он сделал

Откидывание кресла в самолете нередко является предметом горячих споров: одни критикуют этот шаг, другие говорят, что это приемлемо, а бортпроводники предупреждают, что это может быть даже опасно.

Однако одного мужчину провозгласили "героем" после того, как он отомстил паре пассажиров самолета, которые, как он заметил, высмеивали его жену во время недавнего полета.

Своей историей пользователь поделился на Reddit.

Он написал: "Мы часто летаем, и мы знаем, как вести себя в самолетах. Мы уважаем то, что люди перед нами могут и, вероятно, будут откидывать свои сиденья. Это действительно не проблема. Мы летели Катарскими авиалиниями и перед моей женой сидела какая-то девушка, которая постоянно отбрасывала сиденье, вставала, снова садилась. В общем за 10 минут она сделала со своим сиденьем все, что можно. В мгновение ока я заметил, что девушка улыбается и общается с мужем, и показывает на мою жену. Вроде она делает это умышленно. Они не знают, что она моя жена, а я смотрю свой фильм и веду себя круто".

Когда самолет приземлился, он решил принять меры и сделать путешествие пассажиров максимально раздражительным. Так, мужчина встал первым и не дал парню девушки забрать его сумки. В результате та пара покинула самолет последней, что ей очень не понравилось.

"Я достаточно большой парень, а этот чувак на одну голову меньше меня. Так что я стою там, веду себя хладнокровно, не давая ему возможности пройти мимо меня и взять сумки. Другие люди хватают свой багаж, люди готовы покинуть самолет, а двое из их и их двоюродные братья (они заняли 6 мест) сидят на своих местах и ждут... Парень очень злой, но молчит... А когда пора выходить из самолета, я сначала пустил жену, потом пошел за ней. И этот чувак был в ярости", — сказал он.

В ответ пользователи Reddit поспешили похвалить "героя".

Молодец, что отомстил за свою жену

Ты герой!

Молодец! Я ненавижу, когда люди ведут себя как дети в самолете. Вроде бы они никогда и нигде не были. Возмездие!

Напомним, пассажирка перед посадкой в самолет вынуждена была одеть на себя 6 слоев разной одежды. Она решила схитрить.

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