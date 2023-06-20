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Мужчина отомстил женщине, которая засовывала "свои вонючие ноги" ему под сиденье в самолете - видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
2003
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина отомстил женщине, которая засовывала "свои вонючие ноги" ему под сиденье в самолете - видео

Пассажир самолета отомстил женщине, которая засовывала ноги под его сиденье / Фото: Unsplash

Он снял все на видео.

Пассажир самолета показал, как отомстил женщине, которая засовывала ноги под его сиденье.

Он опубликовал соответствующее видео в TikTok, где показал стопы в белых носках, видневшиеся из-под его места. Как отметил пользователь, от соседки неприятно пахло и он решил действовать.

Подпись гласит: "Женщина в самолете за мной продолжала подставлять свои вонючие ноги под меня, а затем остановилась".

На кадрах видно, как он берет банку газировки и капает немного женщине на ноги.

@danielgreen2426 #feet #wet #plane #fyp #foryou #dgdecor ♬ original sound — DG decor

Видео собрало более 300 тысяч просмотров и 8700 лайков. Впрочем, что думают пользователи о такой проделке, неизвестно. Мужчина отключил возможность комментировать его публикацию. По всей вероятности, что пользователи не оценили такой способ и оставили хейтерские сообщения.

Напомним, мужчина привел любимую на вечеринку, которая оказалась их свадьбой-сюрпризом. Впрочем, реакция женщины шокировала всех.

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Дата публикации
Просмотры
2003
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