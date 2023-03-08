Мужчина отправился в "большое плавание" с парусом из простыни и швабры: чем все закончилось

В Австралии мужчина плавал по реке в лодке, в которой был сделан парус из "швабры и простыни". Его пришлось спасать.

Об этом пишет abc.net.au.

Мужчина не смог сам доплыть до берега на озере Джордж из-за непогоды. Инцидент произошел недалеко от Канберры, Нового Южного Уэльса. Свидетели рассказали, что мужчина сделал паруса из "швабры и простыни". Он имел только одно весло и греб кругами примерно в 2 километрах от юго-западного берега озера.

"В службу спасения Нового Южного Уэльса поступил вызов о помощи, когда на озере Джордж нашли мужчину, который гребли на небольшом судне. Мужчина начал грести днем, когда погода была спокойнее, и застрял на озере, когда усилился ветер", — сообщил представитель местных спасателей. .

Фото: abc.net.au

На место происшествия прибыли спасатели. Потерпевший смог безопасно доплыть до берега, используя фары автомобиля местной службы спасения как ориентир. Впоследствии специалисты помогли потерпевшему выбраться из лодки.

Напомним, спасатели животных в Нью-Джерси пытаются найти владельца рябого шаровидного питона, которого за своим холодильником заметил местный житель.

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