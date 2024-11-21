Мужчина отпраздновал 100-летие своей почки: как это возможно (фото)

Мужчина, чья мама пожертвовала ему свою почку, отпраздновал 100-летний юбилей своего органа.

Об этом сообщает Daily Star.

В 1975 году, когда Кен Риз был старшеклассником, у него была болезнь почек, и его мать Дорис дала сыну новую жизнь, пожертвовав ему одну из своих почек. Несмотря на то, что Дорис умерла в 2012 году в возрасте 88 лет, ее почка все еще работает в организме ее сына после всех этих лет. 18 ноября Дорис исполнилось бы 100 лет, и хотя ее уже нет, почка женщины "очень жива и здорова".

Что делает эту историю еще удивительнее, так это тот факт, что в среднем трансплантация почки длится 10-15 лет. Но Кен имеет мамину почку уже почти полвека, что позволило ему поступить в колледж, жениться и завести семью.

"Она была действительно очень самоотверженной. Она вырастила пятерых детей, происходит из шведского рода", — рассказал Кен Риз в интервью KOIN. Мы всегда были близки, но я думаю, что это нас еще больше сблизило. Была ситуация в больнице, непосредственно перед трансплантацией, когда я спросил ее: "Ты действительно хочешь это сделать? Ты не против?". Она ответила: "Конечно!". Мы всегда звонили друг другу 6 октября, в день моей трансплантации. Поэтому мы всегда звонили, разговаривали, ходили на ужин".

Кен Риз / Фото: NewsNation

В последнее время Кен столкнулся с разными проблемами со здоровьем, в частности с раком кожи.

"Лекарства, которые вы принимаете, чтобы удержать почку, иммунодепрессанты, имеют длительный побочный эффект", — признал он.

Но его воля к жизни частично подпитывается почкой матери и жизненными уроками, которые она ему передала. Кен трогательно рассказал о своей матери, описав ее как "сильную женщину, сильную христианку, и она была бескорыстна в том, что отдавала свою почку. Ей было 50, когда она это сделала и она умерла в 88 лет, так что это совсем не повлияло на ее жизнь".

Мама Кена Дорис / Фото: NewsNation

Он страстно поощряет других открывать для себя значение донорства органов и делится личной мантрой: "Есть поговорка, которую я люблю использовать, и она звучит так: "Она дала мне жизнь дважды". И это одна из важнейших вещей – я всегда имею частицу ее в себе и я хочу держать ее так долго, как только смогу".

Напомним, 13 братьев и сестер долгожителей с общим возрастом 1075 лет всю жизнь избегали только одного. Это одна большая семья с одной общей темой их долгой жизни.

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