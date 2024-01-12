Мужчина отрастил 70 см волос для своей лысой девушки, страдающей алопецией (фото)

На это ушло три года.

Мужчина отрастил волосы и отдал его своей любимой, страдающей алопецией, на парик.

Об этом пишет nypost.com.

"Я думал, что если я отращу для нее волосы, она не сможет разорвать со мной отношения", — признался 31-летний Коди Эннис из Уотерфорда, штат Мичиган, США.

У Ханны Хоскинг диагностировали алопецию в семь лет.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

Повзрослев, натуральная блондинка стратегически скрывала лысину собственными волосами. Однако в 2018 году выпадение волос ускорилось, лишив ее локонов, бровей и ресниц.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

Девушка начала носить парики.

"Пять лет назад, когда у меня начали выпадать волосы, я выглядела больной поэтому просто побрила голову", — сказала она, отметив, что переход к искусственным кудрям произошел незадолго до встречи с ее потенциальным кавалером в ноябре в 2019 году. "Когда я встретила Коди, у него была короткая милая стрижка".

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

Через шесть месяцев после знакомства Коди предложил отрастить для любимой волосы.

"Я не знаю точно, что заставило его отрастить для меня волосы", — продолжила она. "Однажды он просто посмотрел на меня и сказал: "Если бы я отрастил для тебя волосы, какой длины ты бы хотела их?".

Без колебаний Ханна в шутку сказала: "Мне нужно 70 см, потому что я люблю длинные волосы". "Он ответил: "Хорошо, здорово. Я собираюсь отрастить тебе волосы". Я сказала, что это продлится три или четыре года, и он сказал: "Ок".

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В мае в 2020 году Коди перестал стричься. Пара усердно придерживалась онлайн-уроков, посвященных поддержанию густой гривы с помощью тщательной очистки, использовала высококачественные продукты и заплетала прическу в косы, чтобы способствовать росту. Мужчина покупал очень дорогие шампуни и кондиционеры. Он просмотрел массу видео о том, как правильно мыть и ухаживать за волосами. И как вишенка на торте, Эннис регулярно закрывал свои пряди шелковыми платками, чтобы волосы не ломались.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

За три года он отрастил 73 см.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

В октябре в 2023 году Коди пошел в парикмахерскую и отрезал пряди.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

Затем пара обратилась к опытному производителю париков, чтобы тот изготовил для них шедевральный парик за 899 долларов.

"Мы завернули каждую отрезанную часть в бумажное полотенце, упаковали в пакеты и отправили", — сказала Хоскинг.

6 января, после нескольких недель ожидания, Анна получила по почте свой пышный парик.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

"Я была так взволнована, что плакала", — призналась она, назвав длинный парик своим "ценным имуществом". "Получение этого подарка, который готовился три с половиной года, было ошеломляющим. Когда я впервые посмотрела на себя в зеркало, я испытала огромную любовь к нему", — сказала она. "Я чувствую себя очень комфортно и безопасно, зная, что в моей жизни есть кто-то, кто готов сделать все возможное".

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

И хотя у них нет никаких непосредственных планов жениться, они в шутку говорят, что Ханна пойдет к алтарю именно в этом парике: "Коди сказал, что хочет, чтобы я одела его в день нашей свадьбы".

Напомним, фанат Metallica набил рекордное количество тату, посвященных группе. Он собирается лично показать их рокерам.

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