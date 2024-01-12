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Мужчина отрастил 70 см волос для своей лысой девушки, страдающей алопецией (фото)

Мужчина отрастил 70 см волос для своей лысой девушки, страдающей алопецией (фото)

Мужчина отрастил 70 см волос для своей лысой девушки, страдающей алопецией (фото)

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

На это ушло три года.

Мужчина отрастил волосы и отдал его своей любимой, страдающей алопецией, на парик.

Об этом пишет nypost.com.

"Я думал, что если я отращу для нее волосы, она не сможет разорвать со мной отношения", — признался 31-летний Коди Эннис из Уотерфорда, штат Мичиган, США.

У Ханны Хоскинг диагностировали алопецию в семь лет.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / © Kennedy News and Media
Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

Повзрослев, натуральная блондинка стратегически скрывала лысину собственными волосами. Однако в 2018 году выпадение волос ускорилось, лишив ее локонов, бровей и ресниц.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / © Kennedy News and Media
Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

Девушка начала носить парики.

"Пять лет назад, когда у меня начали выпадать волосы, я выглядела больной поэтому просто побрила голову", — сказала она, отметив, что переход к искусственным кудрям произошел незадолго до встречи с ее потенциальным кавалером в ноябре в 2019 году. "Когда я встретила Коди, у него была короткая милая стрижка".

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / © Kennedy News and Media
Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

Через шесть месяцев после знакомства Коди предложил отрастить для любимой волосы.

"Я не знаю точно, что заставило его отрастить для меня волосы", — продолжила она. "Однажды он просто посмотрел на меня и сказал: "Если бы я отрастил для тебя волосы, какой длины ты бы хотела их?".

Без колебаний Ханна в шутку сказала: "Мне нужно 70 см, потому что я люблю длинные волосы". "Он ответил: "Хорошо, здорово. Я собираюсь отрастить тебе волосы". Я сказала, что это продлится три или четыре года, и он сказал: "Ок".

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В мае в 2020 году Коди перестал стричься. Пара усердно придерживалась онлайн-уроков, посвященных поддержанию густой гривы с помощью тщательной очистки, использовала высококачественные продукты и заплетала прическу в косы, чтобы способствовать росту. Мужчина покупал очень дорогие шампуни и кондиционеры. Он просмотрел массу видео о том, как правильно мыть и ухаживать за волосами. И как вишенка на торте, Эннис регулярно закрывал свои пряди шелковыми платками, чтобы волосы не ломались.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / © Kennedy News and Media
Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

За три года он отрастил 73 см.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / © Kennedy News and Media
Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

В октябре в 2023 году Коди пошел в парикмахерскую и отрезал пряди.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / © Kennedy News and Media
Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

Затем пара обратилась к опытному производителю париков, чтобы тот изготовил для них шедевральный парик за 899 долларов.

"Мы завернули каждую отрезанную часть в бумажное полотенце, упаковали в пакеты и отправили", — сказала Хоскинг.

6 января, после нескольких недель ожидания, Анна получила по почте свой пышный парик.

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / © Kennedy News and Media
Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

"Я была так взволнована, что плакала", — призналась она, назвав длинный парик своим "ценным имуществом". "Получение этого подарка, который готовился три с половиной года, было ошеломляющим. Когда я впервые посмотрела на себя в зеркало, я испытала огромную любовь к нему", — сказала она. "Я чувствую себя очень комфортно и безопасно, зная, что в моей жизни есть кто-то, кто готов сделать все возможное".

Мужчина отрастил волосы для своей любимой / © Kennedy News and Media
Мужчина отрастил волосы для своей любимой / Фото: Kennedy News and Media

И хотя у них нет никаких непосредственных планов жениться, они в шутку говорят, что Ханна пойдет к алтарю именно в этом парике: "Коди сказал, что хочет, чтобы я одела его в день нашей свадьбы".

Напомним, фанат Metallica набил рекордное количество тату, посвященных группе. Он собирается лично показать их рокерам.

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