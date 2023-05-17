Мужчина отрезал себе нос, уши и провел паяльником по лицу: как он выглядит (фото)

Также он покрыл татуировками 99 процентов своего тела.

Бразильский фанат модификаций тела был назван "дьяволом" после того, как испугал своим последним поступком.

Фернандо Франко де Оливейра, родом из Сан-Паулу, впервые начал менять свою внешность более двух десятилетий назад и теперь может похвастаться раздвоенным языком, татуированными глазами и зубами вампира. Об этом пишет nypost.com.

Но некоторые говорят, что татуировщик зашел слишком далеко после того, как недавно провел паяльником справа по лицу, чтобы оставить толстые шрамы от лба к подбородку.

Фернандо Оливейра провел паяльником по своему лицу / Фото: nypost.com

Де Оливейра поделился в Instagram видео, демонстрирующим его последнюю модификацию тела, но оно было удалено, возможно, из-за того, что обеспокоенные пользователи сообщили о шокирующих кадрах.

"Это дьявол!" — прокомментировал один из пользователей социальных сетей.

Фернандо Оливейра / Фото: nypost.com

Другой назвал бразильца "Сатаной" под клипом, набравшим более 51 тысячи просмотров к удалению.

"Я всегда хотел отличаться от общества, поэтому я начал разрабатывать свои модификации в 2000 году", – рассказал де Оливейра NeedToKnow.co.uk о начале своей физической трансформации. "То есть я начал делать татуировки на своем теле, и к 2014 году я был полностью покрыт".

Фернандо Оливейра до модификаций тела / Фото: nypost.com

Де Оливейре даже нанесли чернила на глазные яблоки.

"Я начал с татуировки на глазах, потом появились имплантаты, мне отрезали уши, нос, вставили зубы вампира, и теперь у меня есть шрамы", — с гордостью заявил он.

Несмотря на критику в Сети, тату-мастер говорит, что большинство людей положительно реагируют на его шокирующую внешность.

Фернандо Оливейра в начале модификаций / Фото: nypost.com

"Когда я выхожу на улицу, я бы сказал, что 70% людей считают меня потрясающим, а мои изменения просто невероятными. Мои фанаты тоже просят сфотографироваться со мной! — похвастался де Оливейра. Остальные 30% смотрят на меня довольно странно, некоторые называют меня "Сатаной", "демоном", а некоторые даже говорят, что я попаду в ад. Я считаю, что люди, осуждающие меня, — невежественны и глупы, потому что единственный в Вселенной, кто может судить, — это Бог".

Фернандо Оливейра / Фото: nypost.com

Де Оливейра потратил более 30 000 долларов на изменение своего облика с 2000 года, но считает, что изменения окупаются, поскольку он стал ходячим рекламным щитом своего популярного тату-салона.

Несмотря на свою уникальную внешность, де Оливейра не единственный бразилец, которого называют "дьяволом". Мишель Праддо попал в заголовки газет после того, как его назвали "человеком-сатаной" из-за кардинальных изменений, которые он внес в свой вид, что создало де Оливейре жесткую конкуренцию в ставках на модификации тела.

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