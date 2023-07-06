Мужчина, отрезавший себе палец, чтобы быть, как пришелец, теперь удаляет кожу и мышцы (фото)

Также он показал, как выглядел до своей трансформации.

Мужчина, сделавший 1500 тату, разделил руку пополам и отрезал палец, рассказал о следующем этапе своего превращения в инопланетянина.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Марсело "B-Boy" Де Соуза Рибейро стремится выглядеть как "пришелец-дьявол".

Теперь, в "первой в мире" модификации, он начал удалять лишние мышцы и кожу, чтобы подчеркнуть свою внешность.

Тату-мастер из Сан-Паулу, Бразилия, сказал: "Я сделал новую модификацию, которой еще не существует в мире. Я исследовал модификации тела в мире, и из того, что я видел, никто еще не сделал ничего подобного. Я черпал вдохновение в фильмах и документальных фильмах об НЛО, которые смотрел".

Марсело Рибейро / Фото: instagram.com/marcelobboy

Он начал в феврале, когда ему удалили лишний жир по бокам левой руки, чтобы сделать ее стройнее.

Объясняя процесс, он сказал: "После того, как я сделал эту руку, мне было интересно сделать другую в другом формате. Процедура была изучена за две недели до операции, и мы удалили указательный палец в суставе. Теперь мне удалили мышцы и кожу с помощью хирургического скальпеля, чтобы сделать руки как можно нормальнее, чтобы они выглядели так, как я хотел".

Марсело утверждает, что каждый процесс был быстрым и гладким, и он оценил боль всего в шесть баллов из десяти.

Также он показал архивное фото, где предстал до своей трансформации. На снимке мужчина позирует в очках без экстремальной модификации и даже татуировок.

Марсело Рибейро до модификаций / Фото: mirror.co.uk

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