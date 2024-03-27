Мужчина озадачил историей о своем отце-серийном убийце: "Всегда был добр ко мне"

Жуткое признание мужчины о своем отце-серийном убийце заставило многих людей задуматься над тем, может ли он пойти по тому же пути в своей жизни.

В тревожном сообщении на Reddit аноним описал, как его покойный отец был "полуизвестным" в своей местности в конце 1980-х - начале 1990-х годов как убийца.

Он говорит, что его отец был "добрым к нему 70% времени" и всегда обеспечивал семью. В сообщении говорилось: "Мой отец умер прямо перед Новым годом. Он умер по естественным причинам, находясь в тюрьме и отбывая пожизненное заключение. Его следующее слушание об условно-досрочном освобождении было менее чем через год, но он страдал раком легких (курильщик), а также получил травму бедра в октябре в прошлом году, которая в 70 лет может привести к осложнениям. Мой отец был кормильцем семьи с тремя детьми, моя мать никогда не работала.Он оплатил свадьбу моей сестры. Он заплатил за брекеты и стоматологическую работу моего брата из собственного кармана".

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После его смерти сестра отказалась идти на похороны, заявив, что не хочет ассоциироваться с таким монстром. Однако сын воспринял это как серьезное оскорбление для отца и заявил, что она должна была отдать ему уважение, особенно потому, что он оплатил ее свадьбу.

Ища советы в Интернете, он добавил: "Я очень злой из-за этого. Я понимаю, что она взрослый человек, но я также чувствую, что она ведет себя по-детски, слишком драматично и чрезвычайно обидно не только для меня, но и для моей пожилой матери, которая потеряла волю к жизни. Я хочу сказать ей, чтобы она вернула деньги, которые монстр заплатил за ее свадьбу, если она так думает".

Однако вместо того, чтобы дать ему совет, как справиться с этой ситуацией с сестрой, многие пользователи поставили под сомнение образ мышления мужчины.

Этот человек, кажется, причудливо гордится тем, что его отец был убийцей в прямом смысле слова

Он обожал его и гордится тем, что не испытывает сострадания. Чувак будет по меньшей мере таким же мерзким, как и его папа

Я пытался быть беспристрастным, пока не увидел "полуизвестный как убийца", и я шокирован. Что?

Напомним, заключенный убийца сбежал из тюрьмы, переодевшись в женщину. Его с любимой, которая принесла одежду, до сих пор не поймали.

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