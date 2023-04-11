Мужчина озадачил Сеть роликом, где случайно заметил полет "ангела" — видео

Теперь он думает, что это может быть его умерший отец.

Британец Роберт Мэнсфилд считает, что он заметил "ангела" на камере своего дверного звонка.

Об этом пишет ladbible.com.

Мужчина признался, что был шокирован, увидев кадры, на которых его партнерша Стефани Скотт и их сын Оскар возвращаются домой с прогулки со своей собакой в прошлом месяце. Когда мать и сын подходят к двери со своим домашним любимцем Кло, в темноте появляется маленькая белая отметина и плывет вверх, пока не исчезает.

33-летний Роберт убежден, что то, что он увидел на клипе, было "летающим ангелом", и говорит, что в ролике можно даже увидеть его крылья.

Мужчина считает, что "ангел", которого он заметил, наблюдает за ними и может быть духом его отца Мика, умершего, когда Роберту было всего 14 лет.

"В последнее время у нас был сложный период, поэтому, увидев что-то подобное, вы думаете, что кто-то там присматривает за вами. Мы всегда говорим, что мой папа — ангел-хранитель моих детей, поэтому видеть что-то подобное очень приятно. Возможно, это он. Я никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным, это было потрясающе и утешало нас. Когда Стефани показывала мне, она спросила, ангел ли это, потому что видно, как хлопают крылья. Я сказал ей, что этого не может быть, потому что я не очень верю в подобные вещи, но когда я изучил это, я был очень удивлен и понял, что это действительно может быть что-нибудь", — поделился он.

С момента публикации клипа он собрал более 50 000 просмотров. Впрочем, мнения пользователей разделились: некоторые люди думают, что происходит нечто загробное, а другие говорят, что это гораздо менее мистическое отражение Оскара.

"Люди говорили, что это отражение на пальто, и я провел небольшое исследование. Он носил это пальто много раз, и ничего подобного не появлялось на камере звонка. Если присмотреться, то свет становится ярким, а затем, когда он исчезает, тускнеет. Это не может быть отражением", — прокомментировал Мэнсфилд.

Напомним, многие слышали, что нельзя спать ногами к двери. Читайте в материале ТСН.ua, как объясняют это поверье народные приметы и что говорит об этом фэншуй.

Читайте также: