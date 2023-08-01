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Мужчина озадачил татуировкой в виде трусов Calvin Klein - фото

Мужчина озадачил татуировкой в виде трусов Calvin Klein - фото

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1714
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина озадачил татуировкой в виде трусов Calvin Klein - фото

Тату в виде боксеров Calvin Klein / Фото: reddit

Он похвастался, показав результат.

Мужчина похвастался своим чудаковатым тату в виде популярных трусов от Calvin Klein.

Ниже живота он набил серые боксеры с надписью бренда на резинке. Фотографией пользователь поделился на Reddit и прокомментировал ее так: "Ничего между мной и моими Calvins".

Так он процитировал слова Брук Шильдс в рекламе джинсов Кальвина Кляйна в 1981 году: "Вы хотите знать, что между мной и моими Кельвинами? Ничего".

Тату в виде боксеров Calvin Klein / © reddit
Тату в виде боксеров Calvin Klein / Фото: reddit

В комментариях пользователи не смогли не поделиться своими мыслями по поводу увиденного.

  • Каждый раз, когда этот мужчина на самом деле будет носить нижнее белье, люди будут смотреть на то, что он делает дважды
  • Как вы думаете, это просто пояс, или у него на ягодицах витатуирована целая пара нижнего белья?
  • Спасибо, я ненавижу это

Напомним, женщина расстроилась, узнав, что ее "милая" татуировка имеет связь с убийцами. Она показала, что именно набила на локте.

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