Мужчина озадачил татуировкой в виде трусов Calvin Klein - фото

Он похвастался, показав результат.
Мужчина похвастался своим чудаковатым тату в виде популярных трусов от Calvin Klein.
Ниже живота он набил серые боксеры с надписью бренда на резинке. Фотографией пользователь поделился на Reddit и прокомментировал ее так: "Ничего между мной и моими Calvins".
Так он процитировал слова Брук Шильдс в рекламе джинсов Кальвина Кляйна в 1981 году: "Вы хотите знать, что между мной и моими Кельвинами? Ничего".
В комментариях пользователи не смогли не поделиться своими мыслями по поводу увиденного.
- Каждый раз, когда этот мужчина на самом деле будет носить нижнее белье, люди будут смотреть на то, что он делает дважды
- Как вы думаете, это просто пояс, или у него на ягодицах витатуирована целая пара нижнего белья?
- Спасибо, я ненавижу это
Напомним, женщина расстроилась, узнав, что ее "милая" татуировка имеет связь с убийцами. Она показала, что именно набила на локте.
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