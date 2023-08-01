Мужчина озадачил татуировкой в виде трусов Calvin Klein - фото

Мужчина похвастался своим чудаковатым тату в виде популярных трусов от Calvin Klein.

Ниже живота он набил серые боксеры с надписью бренда на резинке. Фотографией пользователь поделился на Reddit и прокомментировал ее так: "Ничего между мной и моими Calvins".

Так он процитировал слова Брук Шильдс в рекламе джинсов Кальвина Кляйна в 1981 году: "Вы хотите знать, что между мной и моими Кельвинами? Ничего".

Тату в виде боксеров Calvin Klein / Фото: reddit

В комментариях пользователи не смогли не поделиться своими мыслями по поводу увиденного.

Каждый раз, когда этот мужчина на самом деле будет носить нижнее белье, люди будут смотреть на то, что он делает дважды

Как вы думаете, это просто пояс, или у него на ягодицах витатуирована целая пара нижнего белья?

Спасибо, я ненавижу это

Напомним, женщина расстроилась, узнав, что ее "милая" татуировка имеет связь с убийцами. Она показала, что именно набила на локте.

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