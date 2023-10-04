Мужчина панически боится коснуться продуктов, поэтому ест все металлическими щипцами, даже суп - видео

Джон делится своей борьбой с ОКР в TikTok.
Мужчина, страдающий пищевой фобией, стал есть все металлическими щипцами.
Страх у 34-летнего Джона Джуниора развился десять лет назад, когда ему стало плохо после того, как он съел курицу.
Фобия мужчины, которая является формой ОКР, состоит в том, что он возит с собой в машине три щипца. Джон освоил искусство использования щипцов: он ест сэндвичи, чипсы, пироги со свининой, салаты и даже суп. Активист кампании по охране психического здоровья утверждает, что самая тяжелая пища – творожный пирог.
@johnjuniorofficial Having soup for breakfast The comments o eating soup with my metal tongs got me obessing over them and couldn't stop thinking o eating soup, so I ha done video on it this ranking, unwanted thoughts was li Имеется живет с нескончаемыми мыслями для 10 лет они являются симптомом обоснованного комфортабельного Disorder, який є ментальною умовою здоров'я, де висловлюються думки і reptitive behaviours, що я не контролюю. intrusive thoughts Я должен быть mainly to do with food. Эти являются непревзойденными и неуверенными. Они ведутся к wave of physical and metal anxiety. Это очень stressful и draining. Я имею sharing эти здравоохранения с вашим ожиданием поощрения и его делают мои недостатки изолированы и помазать в моей собственной манере. #ocdrecovery #ocdproblems #eatingsoupwithtongs #eatingsoup #soup #eatingsoupwithmetaltongs #ocdawareness #ocdintrusivethoughts #johnandcharliesjourney ocdawareness #intrusivethoughts #breakfast #soupforbreakfast #trending # _ _ _ _ _ _ _ _ _ trendingtiktok #videoviral #eatingwithtongs #eatingfood ♬ оригинальный звук — THE DUCKMAN | EATING WITH OCD
Житель Манчестера, Великобритания, сказал: "Я знаю, что это смешно, но это мои навязчивые мысли. Каждый должен есть, чтобы выжить, и это единственный способ справиться с этим. Люди смеются и показывают на меня пальцем, когда я обедаю. Однажды, когда я был в ресторане, у меня на столе лежали щипцы рядом с ножом и вилкой. Официант взглянул на меня и улыбнулся. Я просто сказал: "У меня есть приятель, который страдает фобией", а он ответил: "Все в порядке" и еще раз улыбнулся мне. Я ненадолго забыл о смехе за другими столиками. Было приятно, что кто-то только что принял это. Я просто не могу физически касаться пищи. В голове я думаю, что умру. Теперь я уже достаточно хорошо это понял. Я могу есть все подряд. Я даже ем суп ими. Это не отнимает у меня дополнительного времени", — поделился мужчина.
@johnjuniorofficial Едить Макдональдс для tea last night. Я мешал средним fries and couple chicken mayo Took the maccies out and had it в the car. Anxiety yesterday был небо высокий и его высокий текущий!. Имеет OCD и должен был это для 10 лет. Имею intrusive thoughts which tell me to eat with metal tongs otherwise I will die. Эти мысли являются неуверенными и вызывают меня от stress and anxiety. Я имею sharing these to raise awareness. Если вы живете с OCD вы не можете. Интуссивные мысли являются симптомом OCD. #ocdproblems #ocd #obsessivecompulsivedisorder #ocdeatingwithmetaltongs #eatingwithmetaltongs #eating #fyp #foryou #maccies #mcdonalds #mcdonaldshacks #lifehacks #lifehacksde #mentalhealthtiktoks #trendingtiktok #tea #contentcreator _ _ _ _ _ _ _ _ ♬ оригинальный звук — THE DUCKMAN | EATING WITH OCD
Джон начал пользоваться металлическими щипцами в 2013 году, а также использовал столовые приборы для еды. Но незадолго до пандемии его страхи усилились – и теперь он пользуется только кухонными щипцами.
Джон вошел в TikTok, чтобы привлечь внимание к своему состоянию.
Пользователи социальных сетей написали:
- ОКР – это тяжело и страшно, оставайтесь сильными, и вы справитесь с навязчивыми мыслями. Вы не один
- Если честно, есть щипцами гамбургер – неплохая идея, ненавижу, когда он загрязняет мои руки
Напомним, блогер-миллионник перенес операцию по удлинению ног. Он вырос со 177 см до 183 см.
Читайте также: