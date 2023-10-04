Мужчина панически боится коснуться продуктов, поэтому ест все металлическими щипцами, даже суп - видео

Мужчина, страдающий пищевой фобией, стал есть все металлическими щипцами.

Страх у 34-летнего Джона Джуниора развился десять лет назад, когда ему стало плохо после того, как он съел курицу.

Фобия мужчины, которая является формой ОКР, состоит в том, что он возит с собой в машине три щипца. Джон освоил искусство использования щипцов: он ест сэндвичи, чипсы, пироги со свининой, салаты и даже суп. Активист кампании по охране психического здоровья утверждает, что самая тяжелая пища – творожный пирог.

Житель Манчестера, Великобритания, сказал: "Я знаю, что это смешно, но это мои навязчивые мысли. Каждый должен есть, чтобы выжить, и это единственный способ справиться с этим. Люди смеются и показывают на меня пальцем, когда я обедаю. Однажды, когда я был в ресторане, у меня на столе лежали щипцы рядом с ножом и вилкой. Официант взглянул на меня и улыбнулся. Я просто сказал: "У меня есть приятель, который страдает фобией", а он ответил: "Все в порядке" и еще раз улыбнулся мне. Я ненадолго забыл о смехе за другими столиками. Было приятно, что кто-то только что принял это. Я просто не могу физически касаться пищи. В голове я думаю, что умру. Теперь я уже достаточно хорошо это понял. Я могу есть все подряд. Я даже ем суп ими. Это не отнимает у меня дополнительного времени", — поделился мужчина.

Джон начал пользоваться металлическими щипцами в 2013 году, а также использовал столовые приборы для еды. Но незадолго до пандемии его страхи усилились – и теперь он пользуется только кухонными щипцами.

Джон вошел в TikTok, чтобы привлечь внимание к своему состоянию.

Пользователи социальных сетей написали:

ОКР – это тяжело и страшно, оставайтесь сильными, и вы справитесь с навязчивыми мыслями. Вы не один

Если честно, есть щипцами гамбургер – неплохая идея, ненавижу, когда он загрязняет мои руки

Напомним, блогер-миллионник перенес операцию по удлинению ног. Он вырос со 177 см до 183 см.

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