Мужчина передозировался наркотиками и умер на три минуты: он рассказал, что видел

Мужчина, передозировавшийся наркотиками и клинически умерший на три минуты, поделился тем, что увидел по ту сторону.

Об этом пишет Daily Star.

Говоря от имени мужчины, его друг объяснил, что он клинически скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Приятель мужчины утверждает, что у него остановилось сердце, и он не надеялся на выздоровление. Однако, к удивлению медиков, это произошло.

Друг вспомнил: "Он помнит инсульт и то, как его везли на носилках к машине скорой помощи. Потом он почувствовал, что плывет под ледяной водой, и было темно, но он не думал и не чувствовал ничего эмоционально, просто существовал и знал, что было очень холодно и он ничего не видел. Затем он проснулся, и врачи скорой помощи были немного напуганы, потому что его сердце остановилось довольно давно, и они решили, что с ним покончено".

Выздоравливая в больнице, мужчина был убежден, что он находится в аду – несмотря на то, что там было очень холодно, а не адски горячо. Друг добавил: "В какой-то момент в последующие дни он был убежден, что то, что он пережил, было адом за вычетом знания страданий, как приглушенный предварительный просмотр, и думал, что это было предупреждение для него, чтобы изменить свою жизнь. К сожалению, он недолго оставался чистым".

Комментируя его историю, один человек сказал: "Ого! Это напомнило мне сон моей мамы. Она рассказывала мне о нем, когда я был ребенком. Она сказала, что проснулась в комнате, охваченной пламенем и криками людей. Потом она моргнула и все исчезло. Она была убеждена, что это знак, что она попадет в ад. С этого времени она исправилась и стала очень хорошим человеком".

В ответ на это другой человек добавил: "Наверное, так и есть в аду. Ты один в темноте, осознавая, что ты один в темноте, на вечность. Ни огня, ни бесов, которые тебя пытают. Только – вечная тьма и осознание того, что ты один".

Третий пользователь Сети сказал: "Работая в больнице и заботясь о людях, которые были юридически мертвыми и вернулись либо по собственному желанию, либо с помощью искусственного дыхания, я слышал, как эти люди говорили, что они чувствовали, что падают. Они тоже просыпаются очень растерянным, не помня ситуации. Мне кажется, то, что они чувствуют, похоже на сон, когда ты падаешь и просыпаешься от толчка".

Напомним, мужчина, которого объявили мертвым на 20 минут, описал, как его отвели в сверхъестественное путешествие, прежде чем его душа вернулась в тело. Он пережил клиническую смерть в 28 лет.

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