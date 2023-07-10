Мужчина перенес 30 операций, чтобы стать похожим на Рики Мартина: он пожаловался на хирурга (фото)

Когда-то он хвастался, что "красивее суперзвезды".
Аргентинец, перенесший более 30 операций, чтобы стать похожим на певца Рики Мартина, теперь утверждает, что его лицо изуродовали.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Франсиско Ибаньес обвинил своего пластического хирурга в том, что он уколол ему "мотоциклетное масло".
Мужчина поделился, что у него был лишний вес и депрессия, когда он впервые решил, что хочет выглядеть как звезда.
Он сказал: "Я хочу это лицо и хочу это тело. Я сделал свой нос, подбородок, губы… Я хотел выглядеть как Рики Мартин, но правда в том, что я оказался красивее его!".
Поскольку люди говорили Франсиско, что он похож на Мартина, он решил усовершенствовать себя. Трансформация заняла изнурительные три года процедуры пластической хирургии.
"Я думал о том, кто всем нравится, и да, это правда, люди говорили мне, что я чем-то похож на него. Поэтому я им поверил", — добавил он.
Но теперь он говорит, что это была ошибка.
Одержимость этой идеей привела к тому, что Ибаньес сделал 30 пластических операций. Он продолжал ложиться под нож хирурга, даже когда потерял чувствительность на половине лица, из-за чего не чувствовал ни подбородка, ни носа.
Он сказал: "У меня небольшой паралич, потому что нерв порвался, когда мне сделали операцию на носу и подбородке".
Мужчина добавил, что у него была дермалипектомия, процедура по удалению излишней кожи и жировой ткани вокруг живота, а также три липосакции. Также сообщается, что он лишился 25% зрения.
Теперь Франсиско обвиняет пластического хирурга в том, что он оставил его изуродованным, рассказывая местным СМИ в Аргентине: "Он сделал мне все лицо. Я встал, и меня переехал грузовик. Нос, подбородок, скулы, губы, все, чего я не просил" .
По его словам, он сказал врачу, что просто хочет сделать себе нос. Но когда пришел в себя, то понял, что хирург прооперировал ему все лицо.
Он сказал, что он "изуродовал" его, введя "мотоциклетное масло".
Напомним, мужчина увеличил свой пенис, вставив в него имплант. В результате он остался без секса и 320 тысяч долларов.
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