Мужчина переоделся в женщину и удачно сдал за нее медицинский экзамен: на чем он все-таки "спалился"

В Индии мужчине удалось обмануть университет, переодевшись женщиной, чтобы сдать вместо нее вступительный экзамен.

Об этом пишет PTC News.

Странный инцидент произошел во время экзаменов для набора парамедиков в Университете медицинских наук имени Бабы Фарида в Фаридкоте, когда мужчина по имени Ангрез Сингх притворился Парамджитой Каур. Он надел женскую одежду, красные браслеты, нанес бинди и помаду.

Хотя ему сначала удалось провернуть трюк, но позже его поймали и арестовали стражи порядка, когда биометрические данные не подтвердились.

Мужчина переоделся в женщину и сдал за нее экзамен / Фото: ptcnews.tv

Подозрения возникли, когда личность кандидата не была установлена, что повлекло за собой расследование, и власти обнаружили, что кандидат — не женщина, а мужчина. Ангрез также использовал сфабрикованное удостоверение избирателя и карту Aadhar, чтобы попытаться сдать экзамен под другим именем.

Мужчина переоделся в женщину и сдал за нее экзамен / Фото: ptcnews.tv

Университет медицинских наук провел экзамен на 806 должностей многопрофильных медицинских работников и 83 должности офтальмологов. Для проведения этого экзамена университетом было создано 26 центров в Фаридкоте, Ферозепуре и Котакпуре.

Этот шокирующий инцидент отмечает важность мер безопасности во время академических оценок для предотвращения мошеннических действий и поддержки доверия к экзаменационной системе, чтобы избежать подобных нетрадиционных попыток в будущем.

Напомним, не так давно в Черкасской области девушка пыталась сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки. Стало известно, как их разоблачили.

Читайте также: