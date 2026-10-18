Мужчина перепутал симптомы рака с обычной простудой: как обнаружили болезнь

Мужчина перепутал онкологию с простудой

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Внезапное ухудшение самочувствия и сильная дрожь, которые 59-летний житель Шеффилда Эшли Грей сначала воспринял за сезонную инфекцию, оказались симптомами опасного заболевания — онкологии. Мужчина рассказал, как он узнал, что его простуда — это рак.

Историей делится Mirror.

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Обычная простуда оказалась тяжелой онкологией: история мужчины

Заболевание появилось в конце 2022 года. Поскольку в канун Рождества состояние мужчины ухудшилось — у него поднялась температура и появился лихорадочный тремор, — его жена обратилась к врачам. Мужчину отправили в Северную общую больницу.

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Уже в заведении Эшли потерял сознание, а врачи, которые провели обследования, обнаружили критическое снижение уровней ключевых показателей крови. Для дальнейшей диагностики пациента перевели в Королевскую больницу Галламшир, где 1 января 2023 года по результатам биопсии костного мозга медики установили диагноз — острый миелоидный лейкоз.

«Я думал, что просто подхватил сильную простуду и даже продолжал работать. Дома у меня поднялась температура и начался сильный озноб, так что жена позвонила по номеру 111», — вспоминает Эшли.

В больнице немедленно приступили к переливанию крови и назначили долгую химиотерапию. Лечение было крайне изнурительным, мужчина потерял волосы. Первоначальный стационарный этап длился семь недель.

Переломным моментом стала трансплантация стволовых клеток, которую провели 16 мая 2023 благодаря донору.

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«Во время химиотерапии у меня возникали побочные эффекты: тошнота, диарея и усталость, а во время трансплантации появилась неприятная сыпь. К тому же я потерял все волосы — это оказалось для меня гораздо более тяжелым испытанием, чем я ожидал. Но команда гематологов была просто невероятной, и я испытывал огромную благодарность; именно тогда я решил, что хочу посвятить свою жизнь чему-нибудь более значимому», — поделился мужчина.

Восстановление продолжалось хорошо, и скоро он вернулся к управлению грузовиком. Именно тогда он узнал о вакансии в сфере специализированных медицинских перевозок. Теперь Эшли работает водителем транспорта неотложной помощи: сопровождает маломобильных пациентов, людей преклонного возраста и лиц, направляющихся на плановые процедуры или амбулаторный прием.

Через три года после начала лечения болезнь полностью перешла в ремиссию. Теперь Эшли радуется, что помогает другим добраться домой из больницы и может поддержать кого-нибудь.

«Одним из самых памятных моментов стало мое возвращение в дневной стационар — уже не как пациента, а в роли работника, — когда я встретил одну из медсестер, которая в свое время меня там лечила. Быть там, уже здоровым, и имея возможность делать что-то полезное для других, — это очень важно для меня. Все без исключения члены больничного коллектива просто замечательные люди. Невозможно выразить словами, насколько я им благодарен».

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Ежегодно в Великобритании острый миелоидный лейкоз находят примерно у 3100 человек. Пересадка стволовых клеток остается одним из наиболее эффективных методов борьбы с этой патологией.

«Хотя методы лечения острого миелоидного лейкоза оставались практически неизменными на протяжении последних нескольких десятилетий, за последние годы произошли значительные прорывы, включая генетические методы, позволяющие нам отслеживать изменения ДНК и специфические для пациента маркеры заболевания в крови и костном мозге», — говорит гематолог Алекс Канел.

Сейчас есть новые поддерживающие методы лечения, которые снижают риск рецидива онкологии.

Рак: последние новости

Напомним, нейробиолог Глен Джеффри призывает пересмотреть массовое использование LED-ламп из-за потенциального вреда синего света для митохондрий — «энергетических станций» клеток.

По его словам, эксперименты на животных демонстрируют, что коротковолновое излучение снижает митохондриальную активность, меняет метаболизм и работу печени, что в теории может повышать риск развития онкологии и сахарного диабета 2-го типа.

Для уменьшения рисков исследователь советует совмещать или заменять светодиоды на традиционные лампы накаливания и больше времени проводить на свежем воздухе при естественном освещении.

В то же время, независимые научные институты призывают не делать преждевременных выводов. По данным Научного комитета Еврокомиссии, пока нет доказательств того, что бытовое LED-освещение ведет к раку, прямому поражению органов или потере зрения у людей.

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