Мужчина перестал нравиться женщинам и отсудил из-за этого более 309 тысяч долларов компенсации: что произошло

В Израиле мужчина после неудачной операции по удалению грыжи перестал нравиться женщинам и это повлияло на его работу. Поэтому он подал в суд и отсудил 1,9 миллионов шекелей (более 309 тысяч долларов).

Об этом пишет vesty.co.il.

55-летний житель Израиля обратился в суд из-за неудавшейся операции по удалению грыжи. Он рассказал, что медики из государственной клиники "Ихилов" испортили его жизнь. Раньше потерпевший был жизнерадостным, успешным страховым агентом и имел много романов с разными женщинами. Однако после операции его здоровье ухудшилось – он стал болезненным и одиноким.

Истец отметил, что в 2012 году ему сделали неудачную операцию в клинике "Ихилов", из-за чего он был вынужден пережить еще несколько хирургических вмешательств, последнее из которых – в 2015 году. Мужчина настаивал, что поэтому он не мог нормально работать, зарабатывать деньги, заниматься спортом, встречаться с женщинами.

На суде медики свою вину признали, поэтому судья рассматривал лишь назначение компенсации. Суд постановил, что клиника должна заплатить мужчине 1,9 миллиона шекелей (более 309 тысяч долларов).

Напомним, мужчина, бросивший невесту 60 лет назад, извинился и женился на ней.

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