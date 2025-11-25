Мужчина "перевоплотился" в свою мать и три года получал ее пенсию: что его разоблачило

Мужчина притворялся женщиной, чтобы получать пенсию / © karpatskijobjektiv.com

В Италии 56-летний мужчина «перевоплотился» в свою покойную мать, чтобы получать ее пенсию.

Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

По данным итальянской газеты, мать мужчины умерла около трех лет назад в возрасте 82 лет.

Но ее сын не сообщил официально о ее смерти, а вместо этого завернул тело в простыню, положил в спальный мешок и спрятал в доме.

Затем он якобы оделся как его мать, накрасил губы, нанес тональный крем и надел жемчужное ожерелье. Также сын подстригся, чтобы его прическа была похожей на прическу покойной матери.

Далее мужчина прибыл в правительственное учреждение на окраине Мантуи, где представился как госпожа Далл’Ольо, чтобы восстановить ее удостоверение.

Однако его нетипичная внешность вызвала подозрения у одного из сотрудников, который заметил, что с этой «женщиной» что-то не так, в частности ее толстая шея и глубокий голос.

Сотрудник быстро сообщил об инциденте в полицию и даже оповестил местного мэра.

Власти сравнили официальные фотографии настоящей госпожи Далл’Ольо с фотографиями ее сына и поняли, что их обманули.

По данным газеты, сын получал ежегодный доход в размере около 53 000 евро благодаря пенсии своей матери, а также «портфелю недвижимости», состоявшему из трех домов.

После его задержания полиция прибыла в его дом, где сделала ужасное открытие: тело умершей женщины было спрятано в прачечной.

«Он пришел в офис совета в длинной юбке, с помадой и накрашенными ногтями, ожерельем и старомодными серьгами. Но вблизи его шея была слишком толстой, а морщины странными, кожа на руках не казалась кожей 85-летней женщины. Его голос был женственным, но время от времени он опускался и звучал мужским. Но я, возможно, не заметил бы этих странных черт, если бы мне на них не указали», — рассказал мэр Борго Вирджилио Франческо Апорти.

Когда его мошенничество было разоблачено, полиция сообщила ему, что им нужно осмотреть его дом. Там они и обнаружили тело покойной.

Предварительно, женщина умерла естественной смертью, об этом еще должна установить экспертиза. Мужчину же обвиняют в мошенничестве.

