Мужчина пережил клиническую смерть и поразил увиденным на "том свете"

Рей Катания, переживший клиническую смерть

Реклама

Рэй Катания пережил клиническую смерть во время пожара и теперь рассказал о своем опыте «потустороннего мира». Мужчина вспомнил, как видел себя сверху, а также свет, который был «любовью и отсутствием боли».

Об этом сообщает LadBible.

Рэю было 20 лет, когда в доме его родителей вспыхнул пожар из-за утечки газа. Парень выжил, но медики несколько раз фиксировали его клиническую смерть во время реанимации.

Реклама

«Всю ночь газ поднимался в мою комнату, и я вдыхал его. Произошел большой огненный шар, и стена загорелась. Мой отец потушил ее огнетушителем. Я совсем не мог двигать ногами, они были полностью парализованы. Я не мог поднять голову с подушки, не мог кричать или говорить», — рассказал Рэй.

Собравшись с силами, он попробовал двигаться и почувствовал, что боли больше нет.

Что увидел мужчина во время клинической смерти?

«Я ничего не чувствовал, потому что уже не был в том теле. Я находился над ним, в углу своей комнаты, смотрел вниз. Я видел свое безжизненное тело. Комната имела идеальную квадратную форму. Цвета были яркими и насыщенными, все выглядело более четко, будто вместо старого телевизора я смотрел в HD-качестве. Я мог назвать точный спортивный костюм, в котором был. И я был полностью мокрый, потому что первое, что происходит, когда ты умираешь, — ты справляешь нужду», — поделился пережитым мужчина.

В углу он увидел белый свет, похожий на конус, который описал как «все».

Реклама

"Это была любовь, отсутствие боли, спокойствие, радость, просветление. Оно не было отдельно от меня. Я был его частью. Никогда в жизни я не чувствовал ничего подобного. И думаю, что уже не почувствую, пока снова не вернусь к свету», — рассказал Рэй.

Он добавил, что уже приближался к этому свету, когда его отец ворвался в комнату и поднял тело сына с пола. Следующее, что помнит Рэй, — как оказался внизу, где врачи боролись за его жизнь.

Пожар не был единственным разом, когда мужчина пережил нечто подобное. Впоследствии, работая в Нью-Йорке, Рэй избежал расстрела, ведь ему якобы «показали» путь к безопасности.

Позже мужчина обратился к медиуму, прошел обучение как метафизический консультант и написал книгу «Атеист и потусторонний мир — автобиография: правдивая история вдохновения, трансформации и стремления к просветлению».

Реклама

Напомним, ранее канадская медсестра Джулия Эванс рассказала, как пережила клиническую смерть после аллергической реакции на пыльцу лилий. Женщина сказала, что ее сердце остановилось, а потом она почувствовала себя в месте, где царили любовь и покой.