Мужчина пережил клиническую смерть и шокировал рассказом из "того мира": что он там увидел

Тема того, что происходит с человеческим сознанием после остановки сердца, остается одной из величайших загадок человечества. Недавно мужчина, переживший клиническую смерть и успешно реанимированный врачами, поделился подробным описанием своих ощущений.

Об этом пишет Unilad.

Его история вызвала оживленное обсуждение, ведь автор не просто пациент, но и сам работает в сфере здравоохранения и научных разработок.

Муж рассказал, что был объявлен мертвым в течение нескольких минут, прежде чем его удалось вернуть к жизни и подключить к аппарату жизнеобеспечения. Несмотря на то, что его тело проходило из-за тяжелых физических испытаний, его сознание находилось в состоянии покоя.

«Я не ощущал абсолютно никакой боли. Я даже чувствовал себя комфортно, несмотря на то, что мое тело отчаянно боролось со всеми физическими трудностями», — поделился он.

Автор упоминает неприятные физиологические моменты, такие как рвота и аспирация (попадание содержимого желудка в легкие) во время интубации, но подчеркивает: боль отсутствовала.

Что он увидел

Наиболее поразительной частью его опыта стал так называемый «внетелесный опыт». Находясь в состоянии клинической смерти, он продолжал воспринимать окружающую реальность, но не мог повлиять на нее.

«Я до сих пор помню разговоры моей семьи в реанимации. Но как бы мне ни хотелось ответить им или даже пообщаться с ними, я не мог. В этом и заключалась вся странность ситуации», — вспоминает мужчина.

В момент, когда граница между жизнью и смертью стала самой тонкой, мужчина увидел свою бабушку, умершую еще в 2004 году. По его словам, она обратилась к нему с кратким, но важным посланием.

«Вернись. Мое время здесь только начинается», — сказала она ему.

Сразу после этого видения мужчина почувствовал резкое возвращение в реальность: «Я почувствовал, как трубки ускользнули из моих легких, и услышал, как медсестры кричат мое имя».

Что это было? Галлюцинация или реальность?

Как человек науки, занимающийся исследованиями и изучающий квантовую физику, автор пытался найти рациональное объяснение увиденному. Он предполагал, что образ бабушки мог быть следствием действия медикаментов или гипоксии мозга.

Однако, проанализировав свои ощущения, он пришел к выводу, что это было нечто большее, чем просто игра ума.

«Иногда я размышляю сам с собой, спрашивая, не было ли это просто следствием действия лекарства. Однако всякий раз, когда я думаю об этом, я прихожу к выводу. Это действительно была она», — подытожил медик.

