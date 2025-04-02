Мужчина пьет мочу ради здоровья: "Делаю клизмы и разбрызгиваю ее на кожу, когда загораю"

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Бывший модель и автор книги Rippedat50: A Journey to Self Love, Трой Кейси из США пьет свою мочу уже много лет — и рассматривает ее как своеобразный диагностический инструмент.

«Я думаю, что это позволяет узнать немного больше о себе изнутри», — сказал он в интервью The Post. «Моча содержит стволовые клетки, аминокислоты и антитела. Это прямая цепь биологической обратной связи. Вы знаете, что с вами не так, как только выпиваете утреннюю мочу».

Кейси познакомил с уринотерапией тренер по дыхательной практике, который после неудачного курса химиотерапии утверждает, что вылечился от рака яичек с помощью мочевой петли. Подобно голоданию, петляние мочи — это практика питья только собственной мочи и дополнительной воды в течение определенного периода.

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Кейси, которого называют «Сертифицированным здоровым орешком» и ранее попадавший в заголовки новостей за загар своего ануса, был готов к этому вызову. Два десятилетия спустя он стал преобразователем мочи, распространяя хорошее известие о ценности отходов.

Терапия мочой: действительно ли это полезно

Хотя Кейси убеждает в значительной пользе для здоровья, медицинские эксперты не очень верят в эту идею.

Доктор Майкл Азиз, сертифицированный врач-терапевт предупреждает, что употребление мочи может быть опасно, поскольку она обезвоживает и загрязняет организм.

«Моча — это в основном вода и соль, которые обезвоживают вас. Ваши почки пытаются избавиться от токсинов, и если вы пьете мочу, вы возвращаете токсины обратно в организм», — сказал он в интервью. «Когда люди болеют мочекаменной болезнью, большую часть инфекции в моче составляет кишечная палочка. Люди могут серьезно заболеть из-за употребления мочи».

Для принимающих лекарства употребление мочи означает повторное введение выведенных метаболитов обратно в организм. Между тем уровень мочевины, превышающий средний, может быть токсичным.

Совет номер один

Кейси предпочитает пить так называемую «среднюю мочу», то есть сливать первую порцию мочи в унитаз, порционно наливать ее в чашку или кувшин, а последние капли выливать обратно в миску.

«Утренняя моча содержит больше стволовых клеток, а если вы ферментируете ее в течение трех недель, она содержит сотни миллионов стволовых клеток», — говорит он.

Трой Кэйси / Фото: Certified Health Nut

Несмотря на риски и отвращение к употреблению мочи, доктор Азиз признал, что она не совсем лишена пользы.

«Утренняя моча содержит мелатонин, и ее употребление может восстановить и регулировать уровень мелатонина», — сказал он.

Врач отметил, что гормон мелатонин является важным антиоксидантом, и регулирование уровня мелатонина может улучшить настроение и сон. Однако из-за риска токсичности и загрязнения он рекомендует пациентам не пить мочу.

«Вы пьете мочевину, и это может повлечь за собой проблемы; попадание мочевины в желудочно-кишечный тракт может повлечь за собой отравление», — говорит он.

Лекарство от неприятного запаха изо рта

Кейси потянуло к питью мочи после продолжительной борьбы с тяжелым дисбактериозом кишечника, дисбалансом бактерий в микробиоме.

Но Кортни Смит, зарегистрированная диетолог и специалист по диабету подчеркивает, что это не способ лечения.

«Пить мочу — это не решение проблемы», — сказала она в интервью. «Если у вас проблемы с желудком, я рекомендую пройти медицинское обследование у гастроэнтеролога. Во-вторых, вы можете увеличить потребление пребиотиков и пробиотиков, чтобы улучшить микробиом кишечника».

Древний эликсир

Хотя методы Кейси могут показаться экстремальными — или, по крайней мере, крайне неаппетитными для большинства — они никоим образом не являются новыми или оригинальными.

В Ветхом Завете, в Книге Притчей (5:15), есть заповедь: «…пей воду из собственной цистерны, текучую воду из собственного колодца», что свидетельствует о том, что наши предки действительно пили мочу.

Доктор Джонатан Дженнингс, сертифицированный терапевт из Медицинских офисов Манхэттена, отмечает, что «сахарный диабет» переводится как «прохождение через сладкое», поскольку древние врачи диагностировали это состояние, пробуя мочу человека на вкус, чтобы определить, похож ли он на мед.

Если вернуться еще дальше, то 5000-летние священные индуистские тексты поддерживают практику Шивамбу или питье мочи для омоложения. Шивамбу, применяемый в аюрведической медицине, назван в честь индуистского божества Шивы, творческой, защитной силы Вселенной.

«Шива — это тот, кто проглатывает яд; вот почему он синий», — рассказала Кейт О’Доннелл. «Моча имеет ядовитую природу; ваше тело избавляется от вещей, которые ему не нужны, но идея заключается в том, что, выпивая ее, вы можете создать антитела. Если вы сможете преодолеть эту странность, это будет иметь терапевтическую пользу».

От одного конца к другому

Знаток странностей, Кейси также выдерживает свою мочу для использования в клизмах, веря, что слизистые оболочки в анусе активизируются и впитают стволовые клетки, присутствующие в моче. Кэйси считает, что эти клизмы промывают его кишечник и помогают ему вырезать шесть кубиков на прессе.

Кроме определения мышц, доктор Азиз говорит, что моча содержит минимальное количество стволовых клеток и может помочь в восстановлении тканей, но он не знает ни о каких исследованиях, подтверждающих ее использование в клизмах.

«Нет никаких научных доказательств или исследований, подтверждающих ее эффективность», — сказал он. «Существуют другие проверенные способы увеличить количество этих клеток, в частности здоровая диета, употребление черного шоколада и черного чая».

Доктор Азиз объяснил, что потеря стволовых клеток является характерным признаком процесса старения: «Вы не хотите истощать свои стволовые клетки, но пытаться получить их через клизму с мочой — это все равно что быть подопытным кроликом».

Относительно аналогии с подопытным кроликом, Кейси воспринимает свое тело как постоянно развивающийся эксперимент.

«Мои исследования — это непосредственный опыт. Мне не стыдно», — говорит он. «Часть моей работы состоит в том, чтобы уничтожить стыд и вину за то, что я человек. Я журналист-расследователь, который делает репортажи о собственной научной лаборатории, каково мое человеческое тело. Если это резонирует со мной интуитивно, я попробую это сделать».

Трой Кэйси / Фото: Certified Health Nut

Этот непосредственный опыт также содержит использование мочи местно как промывание глаз и как часть его протокола детоксикации.

«Просто нанести мочу на кожу — это очень мощно. Это хорошо для дыхания. Избавляет от боли. Это заряжает меня энергией и поднимает настроение», — говорит он.

Кейси, живущий в Скоттсдейле, штат Аризона, США, предпочитает наносить мочу на кожу перед приемом солнечных ванн.

«Мне очень нравится сидеть с ней на солнце. Я наношу ее на тело и выхожу на свой электровелосипед», — говорит он. «Когда она в кувшине, она пахнет аммиаком, но когда она попадает на тело и на нее попадает солнце, она становится похожа на мои собственные духи, на мускус. Пахнет неприятно, но это тоже лекарство. Вы знаете, что это значит бизнес».

И этот зловонный бизнес действительно есть и частично поддерживается наукой.

Хотя моча, безусловно, не может выполнять работу солнцезащитного крема для предотвращения рака кожи и старения, доктор Азиз и доктор Дженнингс отмечают, что содержащаяся в ней мочевина оказалась эффективной для смягчения ногтей и кожи, и ее обычно добавляют к косметическим продуктам, чтобы успокоить хронические заболевания, такие как псориаз и экзема.

«Мочевина обладает противогрибковыми и противомикробными свойствами и помогает при себорейном кератозе и экземах», — говорит доктор Азиз, который добавляет, что местное применение «вероятно, сработает, но он лучше использовал крем».

Кейси считает, что большая фарма намеренно подавляет естественные методы исцеления, подобные существующим в аюрведической традиции, пытаясь помешать людям исцелять себя через самих себя.

Возвращаясь к истокам интуитивного здоровья, Кэйси призывает тех, кто интересуется мочой, подумать о глотке или брызге собственной мочи: «Независимо от того, купаетесь ли вы в ней, пьете ли ее, выдерживаете ли ее, она просто имеет столько силы. Психологически она не подходит всем людям. Используйте ее, если это резонирует с вами; не применяйте, если не резонирует».

Напомним, названы три вида сыра, которые защищают организм от опасных старческих заболеваний.