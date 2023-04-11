Мужчина по прозвищу "Сперминатор" не может найти любимую из-за хобби: чем он занимается

Он считает, что его странное хобби может помешать встрече с женщиной мечты.

Американец Ари Нагель, увлекшийся донорством спермы, теперь имеет более 100 детей во всем мире.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

48-летний профессор математики из Нью-Йорка одинок. Мужчина считает, что его странное хобби разрушает личную жизнь и мешает встрече с женщиной его мечты.

Он сказал, что из-за отношений "сложно" сдавать сперму другим парам и помогать им создавать семьи.

"У меня много женщин, которые, возможно, были бы согласны с тем, что я делаю в теории, но на самом деле это не так", — сказал он.

Ари стал отцом более 30 детей только в прошлом году и говорит, что он встретил около 75% своих потомков, живущих по всему миру. Он даже получил прозвище "Сперминатор".

Ари Нагель с детьми / Фото: dailystar.co.uk

Вместо того чтобы делать пожертвования банкам спермы, Ари встречается непосредственно с парами, прежде чем организовать донорство.

Также донор объяснил, что большинство его дохода уходит на детей и что они отнимают у него много времени, что усложняет отношения с женщинами.

По состоянию на октябрь 2021 года пять матерей с девятью биологическими детьми Ари подали на него в суд о взыскании алиментов.

Он также рассказал, что однажды подписал ссуду на покупку автомобиля для одной пары, которая получила его сперму.

Ари Нагель / Фото: dailystar.co.uk

"Пока я делаю пожертвования, свидания – невозможный вариант. Но я надеюсь продлить долгосрочные отношения, когда выйду на пенсию", — отметил мужчина.

Ари добавил, что планирует уйти на пенсию в 50 лет, но признал, что это будет тяжело. Ранее он объявлял о прекращении донорства, но потом все же продолжил этим заниматься.

Напомним, музыкант из Гааги, ставший биологическим отцом для 550 детей, предстанет перед судом. Мужчине хотят запретить сдавать сперму.

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