Мужчина почти два года не засыпает: невероятная история удивила медиков

Мужчина два года не может уснуть: как изменилась его жизнь / © dailymail.co.uk

32-летний британец Оливер Элвис утверждает, что уже почти два года находится в состоянии постоянной бодрствования. По его словам, загадочное состояние не позволяет ему заснуть даже под действием сильных седативных препаратов.

Об этом сообщает Daily Mail .

Еще несколько лет назад Оливер вел обычную жизнь, но все изменилось в одну ночь, когда он не смог уснуть. С тех пор, по его словам, начался настоящий ужас:

«Это борьба за выживание в теле, которое, кажется, горит изнутри», — рассказывает британец.

Он добавляет, что не чувствует сонливости, постоянно находится в состоянии боевой готовности, и эти «бесконечные дни превращаются в бесконечные ночи». Из-за хронического недосыпания мужчина не может нормально функционировать. Он чувствует постоянную боль в мышцах и костях, его зрение и пищеварение ухудшились, он больше не может ходить по прямой.

Оливер Элвис до того, как начал болеть бессонницей. / © dailymail.co.uk

В поисках лечения Оливер продал свой дом и потратил все сбережения на поездки в разные страны, такие как Индия, Италия, Турция и Колумбия. Он попробовал множество методов лечения, но ни один из них не помог. Теперь британец обращается за помощью к любому специалисту, который может разгадать тайну его состояния.

Оливер Элвис потерял все из-за постоянного, изнурительного бодрствования, которое лишало его восстанавливающего сна почти два года. / © dailymail.co.uk

Напомним, исследователи из Нанкинского медицинского университета (Китай) обнаружили возможную прямую связь между составом кишечной микрофлоры и риском развития бессонницы. Результаты исследования, опубликованные в журнале General Psychiatry основываются на анализе данных более 386 тысяч человек с бессонницей и более 26 тысяч участников исследований микробиому.

Качественный сон укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшает иммунную функцию, здоровье мозга и эмоциональное самочувствие. Неудивительно, что многие стремятся улучшить свой сон, и «гигиена сна» стала самой распространенной стратегией. Однако для людей, страдающих бессонницей, некоторые из этих общепринятых советов могут лишь усугубить ситуацию.