Мужчина подал в суд на 27 женщин за негативные отзывы о нем в Facebook: что они писали

Мужчина из Чикаго, США, подал в суд на 27 женщин на 75 миллионов долларов после того, как они опубликовали негативные комментарии о нем в сообществе в Facebook.

Об этом пишет Oddity Central.

32-летний Никко Д'Амброзио утверждает, что его репутация была запятнана после того, как несколько женщин, утверждавших, что встречались с ним, разместили свой негативный опыт в частной группе Facebook под названием "Мы встречаемся с тем же парнем".

Популярная группа возникла в Нью-Йорке, но с тех пор распространилась на другие крупные города и в основном используется женщинами, чтобы поделиться своим опытом с мужчинами и попросить совета по поводу разных тревожных сигналов.

В случае с Д'Амброзио десятки женщин написали унизительные комментарии, называя его навязчивым или обвиняя в том, что он обманывает их после того, как получил то, что хотел. Теперь мужчина предъявил иск нескольким женщинам, а также модераторам сообщества и частям материнской компании социальной сети на 75 миллионов долларов.

Все началось с того, что женщина написала о Никко Д'Амброзио, заявив, что встречалась с ним, и описав, как он "очень быстро стал навязчивым" и "выставлял свои деньги напоказ". Это положило начало подобным комментариям от других женщин, которые описали свой опыт общения с ним.

"Я встречалась с ним несколько раз чуть больше года назад — он говорил мне то, что я хотела услышать, пока я не переспала с ним, а потом он исчез... Я держалась бы подальше", — написала одна женщина.

"О нем здесь уже писали. Речь шла о том, что он послал ей кучу сообщений, потому что она не хотела проводить с ним ночь", — добавила другая участница сообщества.

Я слушаю 31-летний chicagoan Nikko d'Ambrosio является familiar с словами "Streisand effect."



Как только вы не получаете его, мы в некотором роде от нее идти с несуществующими своими днями для не предъявляя его скользящих отзывов. https://t.co/7SJv8kEDPk — JLC (@jamielynncrofts) January 13, 2024

Никко Д'Амброзио признался, что встречался с женщиной, которая сделала оригинальный пост в Facebook, и ходил на ряд "неприметных свиданий", отмечая, что у них никогда не было эксклюзивных отношений. Теперь он обвиняет женщину в распространении лжи о нем и попытке испортить его репутацию.

Адвокаты мужчины утверждают, что он подвергся клевете, доксингу и вторжению в частную жизнь в результате поведения обвиняемых, и требует компенсации.

"Ответчики распространяли свою возмутительную, жестокую и злонамеренную ложь о истце, зная, что эти заявления были ошибочными, или с безрассудным пренебрежением к тому, были ли они правдивы", — говорится в жалобе Д'Амброзио. "Их противоправное поведение настолько возмутительно по своему характеру и настолько радикально по уровню, что оно выходит за все возможные рамки приличия и должно рассматриваться как зверское и нетерпимое в цивилизованном обществе".

Читайте главные новости дня:

Д'Амброзио также утверждает, что публикация личных фотографий в Facebook и цель для столько негативных комментариев повлекли за собой "личное унижение, душевные мучения и страдания, эмоциональные страдания, стресс, беспокойство и потерю заработка".

Напомним, женщина ради развлечения вышла замуж за незнакомца с TikTok. Они планировали через неделю развестись, но влюбились.

Читайте также: