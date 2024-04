Мужчина подал в суд на 50 женщин: чем они его оскорбили

Мужчина судится с более чем 50 женщинами на сумму 2,6 миллиона долларов после того, как они публиковали негативные отзывы о нем в сообществе в Facebook.

Об этом пишет Metro.

Стюарт Лукас Мюррей стал объектом поста в сообществе "Are We Dating The Same Guy?", написанного Келли Гиббонс. Она познакомилась с ним в приложениях для знакомств и в течение нескольких недель переписывалась с ним, прежде чем решила отказаться от личной встречи.

Гиббонс заявила, что Стюарт был груб во время их первого телефонного общения в феврале в 2022 году и предупредила о нем 10 000 других женщин в разделе.

"Я бы не хотела, чтобы моя подруга встречалась с таким человеком", – сказала Гиббонс в интервью The Times.

Другие женщины, очевидно, ходившие на свидание с Мюрреем, также написали о своем опыте. В результате этот мужчина стал горячей темой на несколько недель на странице, которая сейчас насчитывает 52 000 пользователей.

Стюарт Мюррей / Фото: Х

Год спустя после того, как отношения Стюарта и Келли прекратились, она впервые встретилась с ним лично – когда он выступал в суде с многомиллионным иском.

"Мое сердце начало колотиться, я подумала, что этот человек знает, где я живу", — рассказала Гиббонс, получив в декабре повестку в суд. "Это было довольно жутко. Он снимал на мобильный телефон, когда заходил. Я не знаю, кого бы это не испугало".

Стюарт лично доставил некоторые из исков в дома женщин и назвал имена Гиббонс и еще восьми человек. Других обвиняемых он называл "1-50".

В иске о клевете и политических действиях женщины обвиняются в заговоре "с целью повредить репутации истца" и дискриминации его в сообществе только для женщин, к которой он не мог приобщиться и на который не мог реагировать.

Стюарт Мюррей / Фото: Х

Мюррей утверждает, что его прошлые свидания привели к тому, что он лишился работы, а также разрушили его личную жизнь.

В сообщении на SickoScoop, доступном только по подписке, увидевшей The Times, Мюррей рассказал, что создал страницу на GoFundMe для своего дела и получил поддержку от других мужчин.

Женщины также создали страницу на GoFundMe, чтобы собрать деньги в свою защиту.

Одна из обвиняемых, Ванесса Вальдес, первой подала ходатайство о закрытии дела на основании свободы слова. Она выиграла.

В понедельник судья в центре Лос-Анджелеса, штат Калифорния, отклонил иск Мюррея против нее. Судья не нашел доказательств заговора и удовлетворил ходатайство против SLAPP, что препятствует отдельным лицам извращать правовую систему, чтобы заставить людей замолчать.

"Мне очень приятно, что с меня сняли все обвинения, не только два обвинения в клевете, а все 11, которые были предъявлены против меня", — сказала Вальдес, по сообщению FOX 11.

Главная ответчица Гиббонс сказала, что поначалу не знала, за что Мюррей может подать на нее в суд, потому что она "ничего не говорила об этом мужчине, кроме своего опыта". "Это невероятно напрягает и занимает много времени", — сказала она. "Но это следует сделать, чтобы обжаловать прецедент".

Напомним, ранее еще один мужчина из Чикаго подал в суд на 27 женщин за негативные отзывы о нем в Facebook. Он требовал от обидчиц 75 миллионов долларов.

