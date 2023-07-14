Мужчина подал в суд на Google Maps из-за его фото возле гей-сауны: снимок увидела жена

Мужчина подал иск в суд на Google Maps за то, что сфотографировал его рядом с гей-сауной, изображение, которое вскоре увидела его жена.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Также он потребовал 4200 долларов компенсации за моральный ущерб и в конце концов проиграл дело, слушание которого происходило в Диадеме, Бразилия.

Американская компания Google не заплатила за фотографию мужчины, сделанную ее картографическим сервисом.

Мужчина говорит, что он возвращался домой с работы в день, когда был сделан снимок, 12 июля в 2019 году, и что его жена увидела это изображение.

Она наткнулась на него после того, как использовала устройство, принадлежащее ее любимому-адвокату, и увидела, что оно было в месте под названием Hotel Chille Pepper – Sauna Gay.

Несмотря на заявление о том, что это неправда, адвокат вскоре оказался смущенным своими друзьями и семьей, когда автомобиль Google сфотографировал его на месте происшествия.

Судья Клаудия Феррейра приняла сторону технологической компании, несмотря на то, что адвокат заявил, что он пострадал от "прямого нарушения его личных прав".

Мегакорпорация же ничего не заплатит человеку, который, по словам судьи Феррейры, может показать лишь "приблизительное местонахождение" и не намерен "точно указывать", что человек вошел в какое-то место.

Эксперт по цифровому праву Луис Аугусто Д'Урсо отметил, что карты Google "недостаточно точны, чтобы определить, вошли ли вы в это место или нет".

Напомним, женщина 23 года собирала свои волосы из слива в ванной. Она показала гигантский ком, которым очень гордится.

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