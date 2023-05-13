Мужчина подал в суд на компанию, которая платила ему зарплату 15 лет, пока он был на больничном

Несмотря на то, что мужчина 15 лет ни дня не проработал и получал зарплату, он считает, что его оскорбили.

ИТ-работник, находящийся на больничном с 2008 года, подал в суд на технологического гиганта за дискриминацию из-за того, что ему повышализарплату.

Ян Клиффорд утверждал, что стал жертвой дискриминации по инвалидности, потому что его зарплата не повышалась в течение 15 лет, пока он не работал, пишет Mirror.

Согласно данным IBM, ИТ-специалист получает более 54 000 фунтов стерлингов в год (около 2,5 млн гривен) и гарантированно будет получать эту зарплату до 65 лет, то есть за все это время ему выплатят 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Но господин Клиффорд утверждал, что это недостаточно щедро, утверждая, что его зарплата в 54 028 фунтов стерлингов со временем исчезнет из-за инфляции.

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Однако трудовой суд отклонил иски, судья сказал ему, что он получил «очень значительную выгоду» и «благоприятное отношение».

Господин начал работать в компании Lotus Development в 2000 году, это было прежде, чем ее приобрела корпорация IBM.

Он пошел на больничный в сентябре 2008 года и не работал до 2013 года, когда он подал жалобу.

В этой жалобе Клиффорд жаловался, что ему не повысили зарплату, а также жаловался, что ему не начислили отпуск за 5-летний период.

Ян Клиффорд / Фото: mirror.co.uk

В апреле 2013 года, когда мистеру Клиффорду было около 30 лет, было достигнуто компромиссное соглашение, и его жалобы были урегулированы путем включения его в план компании по инвалидности.

Согласно плану, нетрудоспособное лицо не увольняется, а остается наемным работником и не обязано работать.

Работник по плану имеет право на оплату 75 процентов согласованного заработка до выздоровления, ухода на пенсию или смерти.

В случае Клиффорда его согласованная зарплата составляла 72 037 фунтов стерлингов, то есть с 2013 года ему будут платить 54 028 фунтов в год после вычета 25 процентов налогов.

План действовал более чем на 30 лет, пока он не достигнет пенсионного возраста в 65 лет, то есть он получит более 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Ему также заплатили 8685 фунтов стерлингов за решение его жалоб на отпуск в 2013 году, и он согласился больше никогда не жаловаться.

Но в феврале 2022 года мистер Клиффорд обратился в суд по трудовым правоотношениям в отношении IBM с новыми исками по дискриминации по инвалидности, которые отражают его предыдущую жалобу.

Он сказал, что к нему относились "неблагоприятно", поскольку с 2013 года зарплата не повышалась.

Мистер Клиффорд заявил трибуналу, что сейчас инфляция превышает 10 процентов, что "стоимость платежей скоро исчезнет".

Судья по занятости Пол Хаусго отверг его дело.

Судья Хаузго сказал: "активным работникам может повышаться зарплата, а неактивным — нет, это разница, но, по моему мнению, это не ущерб, вызванный чем-то, возникающим вследствие инвалидности.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина на первом свидании заказал кучу еды и скрылся с ней.

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