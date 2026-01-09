Мужчина подал в суд на ресторан после разоблачения измены в TikTok

Пара в ресторане / © Freepik

В Италии 42-летний мужчина подал иск против ресторана после того, как рекламное видео заведения в TikTok случайно разоблачило его измену жене и привело к распаду брака.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел на Сицилии. Ресторан опубликовал рекламный ролик в TikTok, в котором без согласия клиента появился мужчина в компании другой женщины. Именно это видео впоследствии увидела его жена — случайно или после того, как кто-то узнал мужа и прислал ей запись.

Как выяснилось, в тот вечер итальянец уверял жену, что идет на деловой ужин с коллегами. Увидев его с другой женщиной в рекламном ролике, она восприняла это как доказательство измены, после чего решила прекратить отношения и выгнала мужа из дома.

Узнав, что именно видео ресторана стало причиной разоблачения его неверности, мужчина обратился в суд. Он утверждает, что заведение нарушило его право на частную жизнь, сняв его без разрешения и распространив видео в социальных сетях.

Интересы мужчины в суде представляет итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons. Ее представители настаивают, что действия ресторана были незаконными.

По словам спикера Codacons Франческо Танаси, рестораны не имеют права снимать своих посетителей без четкого согласия, а тем более использовать такие материалы в рекламных целях. Он подчеркнул, что публикация подобных видео может иметь серьезные и непредсказуемые последствия для личной и семейной жизни людей.

Ассоциация требует компенсации морального вреда для своего клиента и рассматривает возможность обращения в итальянский орган по защите персональных данных. Этот судебный процесс, по мнению экспертов, может стать важным прецедентом для сферы маркетинга и защиты конфиденциальности в социальных сетях.

